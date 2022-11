Luis Fernando Suárez guarda silencio sobre Leo Moreira, Ricardo Blanco y Cristian Gamboa

Luego de que el técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, diera la lista de los 26 jugadores que asistirán a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la ausencia del portero de Alajuelense Leonel Moreira, el defensor del Saprissa Ricardo Blanco y lateral del Bochum de la Bundesliga Cristian Gamboa, fue uno de los temas a tratar en la conferencia de prensa.

A pesar de las múltiples interrogantes de los medios de comunicación del por qué finalmente los dejó por fuera de la lista, el seleccionar nacional prefirió ser cauto, no ahondar en el tema y dio un breve criterio sobre sus razones de no haber incluido en la lista a estos tres futbolistas y no llevarlos a la Copa del Mundo catarí.

Sobre el caso de Moreira, quien incluso estuvo durante toda la eliminatoria y jugó ante los Estados Unidos y Canadá, el cafetero expresó que no iba a referirse al tema con profundidad.

“No quiero dar consideraciones sobre quienes no están. Intento llamar a los que yo creo que son y esperar lo mejor de ellos. No son solo 26 los elegibles, hay muchos más. Equivocarse lo menos posible es lo que intento”, comentó Suárez.

Sobre el caso del saprissista Blanco, quien también formó parte de la eliminatoria, pero las lesiones le pasaron factura tampoco quiso mencionar las razones, aunque en conferencia de prensa meses atrás había mencionado que era uno de los que tenía grandes posibilidades.

Igualmente sucedió con Cristian Gamboa, titular en el Bochum de la Bundesliga, pero que en su momento quedó fuera de los convocatorias por problemas en la espalda y quien en alguna ocasión prefirió dar un paso al costado por su dolencia.

”Hay una lista de 26 y usted empezará con el 27 y otro con el 28. Los programas suyos serán eso hoy y eso lo entenderé. Quizás a algunos de ustedes no les gustará a algunos de estos, no puedo hacer una cosa diferente. Mi labor es intentar con mi cuerpo técnico llamar a los mejores para lo que yo quiero en el Mundial”, comentó Suárez.