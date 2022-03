Costa Rica vs. Canadá con llenazo garantizado

Mejor noticia no pudo recibir la Selección Nacional, tanto en la parte deportiva, como para aliviar las finanzas de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol): por primera vez en cinco años se jugará a estadio lleno. Canadá sentirá este jueves 24 de marzo (8:05 p. m.) la presión que suele ejercer la afición en la Joya de la Sabana, justo en un encuentro vital en el octagonal.

De los 31.100 boletos que se pusieron a la venta no queda ninguno disponible, según confirmó la Fedefútbol, y esto significa un ingreso económico inédito desde que se clasificó para Rusia 2018 (ante Honduras en octubre del 2017). Además, el Ministerio de Salud habilitó la venta de alimentos durante el partido, algo que no se daba desde que inició la pandemia en el país, en marzo del 2020.

“Vamos a tener un llenazo para el partido contra Canadá. Durante la mañana de este martes me confirmaron que solo quedan 50 entradas en sol, pero se venderán muy rápido y esto quiere decir que volveremos a tener nuevamente un llenazo. La cantidad de entradas que se venden son alrededor de 31.100, pero el monto exacto de la taquilla no lo tengo a mano. Eso sí, evidentemente es una suma bastante importante para la Federación, que nos va a ayudar a cubrir no solo los gastos de la eliminatoria masculina, sino también de la femenina”, señaló Gustavo Araya, secretario general de la Federación.

Araya agregó que: “Lo que nos han indicado las autoridades de gobierno es que el código QR sigue estando vigente de forma voluntaria hasta el 30 de marzo, entonces al ser el partido unos días antes, pues se requiere para el ingreso. Además, sí tendremos alimentación a la venta en el estadio. Estamos corriendo para que todo salga de la mejor manera, pero el Ministerio de Salud lo autorizó y ahora estamos con todo el tema de los permisos para las ventas”.

Salud autorizó por primera vez en la ruta mundialista utilizar el aforo completo del Nacional, lo que también ayuda en la lucha por buscar un pase directo o al menos el repechaje a Catar, en un instante en el que solo restan tres duelos y el panorama es complejo.

Con lo que respecta a la venta de comidas, el secretario general aclaró que se podrán ingerir en las graderías y ya trabajan para contar con diferentes opciones y cumplir con los protocolos.

“Los alimentos se podrán consumir en el lugar en el que cada quien esté ubicado, el Ministerio de Salud nos indicó que las ventas se pueden dar siempre que sean productos sellados y las personas se retirarán la mascarilla para comer y luego se la colocarán de nuevo”, destacó.

Ante México y Jamaica la Selección recibió el permiso para contar apenas con el 8.5% del aforo (3.000 personas), frente a El Salvador un 15% (5.000 personas), ante Honduras un 25% (9.000 personas) y contra Panamá un 60% (21.000 personas). No obstante, no se vendieron todas localidades disponibles en ninguno de estos duelos.

A Araya se le insistió en que diera a conocer el monto total de la recaudación, pero repitió que no lo tenía a mano, eso sí, se comprometió a darlo a conocer en las próximas horas.

“El monto no lo manejo en el momento, pero luego lo puedo facilitar. Lo cierto del caso es que es un gran alivio para las finanzas, porque hace mucho que no se daba algo así. Esto nos permite seguir adelante con las gestiones que nos corresponden, porque no solo es la eliminatoria masculina, sino que también la femenina y los gastos son altos”, finalizó.

El ambiente cambió por completo con la Sele e incluso para el último compromiso ante Estados Unidos ya se vendieron 19.332 entradas. La Tricolor jugará en casa el 24 de marzo ante los canadienses, luego visitará a El Salvador el 27 de marzo y cerrá con los estadounidenses el 30 de marzo en La Sabana. Actualmente la Nacional ocupa el quinto puesto de una eliminatoria que entrega tres boletos directos y uno más para la repesca con oceanía.