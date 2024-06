Francisco Calvo, el líder que siempre estuvo detrás de Keylor Navas, Celso Borges y demás leyendas de la ‘Sele’

La Selección de Costa Rica que salió a la cancha para enfrentar a Uruguay estaba plagada de juventud. Una alineación con un promedio de edad de 24 años, sin Navas, Ruiz, Borges, Duarte y otros más que fueron líderes. Hoy, ese rol de líder quedó en manos de Francisco Calvo, en la formación estelar ante los charrúas, siendo el de mayor edad con 31 años.

Calvo dejó claro que ser el capitán y considerado un líder no debe verse como algo nuevo, porque según apuntó, lo ha hecho durante mucho tiempo.

“Tengo varios años en la Selección y tengo tiempo de ser líder y que lleve o no la cinta de capitán, no quiere decir que no sé mi función. Me tocó ser el capitán y lo asumí con responsabilidad”, dijo Calvo, quien añadió que el liderazgo no se forma.

“Es algo que se trae, el líder debe ser una persona que esté a la orden del equipo y estar en la situación o el campo que le toque. Uno debe aportar y transmitir lo positivo y si hay que regañar, entonces hacerlo”, destacó Francisco Calvo.

Francisco Calvo, defensa de la Selección de Costa Rica, es el capitán y uno de los jugadores de más experiencia en el equipo. (Rafael Pacheco Granados)

Respecto al partido con Uruguay, que terminó 0-0, el defensa de la nacional cree que fue bastante bueno.

“Sabíamos lo que iban a proponer ellos y fue hacer un partido un poco más friccionado. Pero yo creo que sacamos aspectos positivos, se hicieron cosas interesantes e igualmente hay muchas cosas por mejorar, pero el profesor está en la búsqueda de esa identidad y del grupo para lo que viene”, expresó el defensa.

Calvo añadió que observó un equipo intenso, que trabajó mucho lo que practicaron y buscó atacar por los costados.

“Nos hace falta ser más punzantes en ataque y atrás no tuvimos tanto apuro. Debemos enfocarnos en la definición, en ser claros en ese último toque y atrás ser una fortaleza para que ellos (los jóvenes) sientan la libertad para atacar”, dijo Francisco Calvo.

Francisco Calvo lamentó la partida de Keylor Navas, pero se mostró tranquilo porque, según manifestó, Costa Rica tiene guardametas de mucha calidad. Destacó que Patrick Sequeira hizo una buena labor y se debe tomar en cuenta que se ha desarrollado en Europa.