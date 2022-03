Fedefútbol revela monto de multimillonaria taquilla

Nadie puede esconder que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) no la ha pasado nada bien en lo económico. La covid-19 golpeó aún más sus finanzas y el no poder jugar con estadio lleno en los primeros cinco duelos del octagonal de la Concacaf, principalmente ante México, agravó la crisis.

Por más que se recurrió a la FIFA por un préstamo para aliviar la presión, las taquillas en la eliminatoria son un rubro vital y es precisamente por esta razón que el llenazo confirmado ante Canadá (24 de marzo) y el que muy posiblemente se de ante Estados Unidos (30 de marzo) serán una especie de salvavidas para solventar los costos de la ruta mundialista y también para sufragar la inversión en toda la logística que conlleva el proceso de la Femenina Mayor, rumbo a la Copa del Mundo.

Para entender mejor lo que representa la venta de boletos, hay que conocer el dato exacto de lo que se recaudará ante los canadienses. Aunque de inicio no trascendió, la Federación respondió a la consulta directa de este medio y dio el monto total.

En total ingresaron “poco más de ¢430 millones”, tras la venta de los 31.100 tiquetes, señaló la Fedefútbol. Es decir, que de repetirse la misma recaudación ante los estadounidenses, el acumulado por estos dos duelos de marzo será de ¢860 millones. Para ambos compromisos el precio de las localidades es es mismo, ¢10.000 en sectores de sol en norte y sur y ¢15.000 graderías de sombra este y Oeste.

La Selección jugará este jueves su primer partido eliminatorio a estadio lleno desde el 2017. Ante Canadá se recibió el permiso para contar con el aforo completo y las entradas se agotaron. (Rafael Pacheco Granados)

“Esta taquilla nos ayuda mucho, porque nos mejora bastante el flujo de caja y nos pone en una situación en la que podemos hacerle frente a todos los gastos que se vienen dando, como los vuelos chárter de la masculina y ahora también la femenina viajará así a su siguiente partido eliminatorio”, señaló Gustavo Araya, secretario general de la Federación.

Desde el 2017 la Tricolor no disputa un partido a capacidad total en la Joya de La Sabana, lo que permite dimensionar también este impulso económico en un momento en el que el Ministerio de Salud no solo permitió tener aforo completo, sino que también autorizó ingerir comida durante el cotejo y esto representa un ingreso para la Federación, al vender los permisos a quienes se dedican a esta actividad.

“Lo cierto del caso es que es un gran alivio para las finanzas, porque hace mucho que no se daba algo así. Esto nos permite seguir adelante con las gestiones que nos corresponden, porque no solo es la eliminatoria masculina, sino que también la femenina y los gastos son altos”, agregó Araya.

De los duelos eliminatorios que se realizaron en casa, ante México y Jamaica la Selección tuvo el aval para contar apenas con el 8.5% del aforo (3.000 personas), frente a El Salvador un 15% (5.000 personas), ante Honduras un 25% (9.000 personas) y contra Panamá un 60% (21.000 personas). No obstante, no se vendieron todas localidades disponibles.

Al secretario general también se le consultó sobre la importancia de llegar a Catar 2022 por los premios millonarios que siempre entrega la FIFA a los clasificados. Si bien, es claro en que es trascendental estar en la Copa del Mundo y apunta a lograrlo en las últimas tres fechas del octagonal de manera directa o al menos asegurar el repechaje, comentó que ni un solo dólar iría a la Fedefútbol directamente.

“Nada del premio le llega a la Federación, sino que se reparte directamente entre las diferentes ligas que son las asociadas a la Federación Costarricense de Fútbol, para el desarrollo del mismo fútbol. Sin embargo, reitero que la Federación no recibe un solo dólar del premio. Me gustaría que esto cambiara, pero no lo defino yo, sino que lo decide la Asamblea; es algo que tendrían que discutir ellos, pero en este momento no es algo que esté en la mesa”, finalizó.