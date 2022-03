A Keylor Navas ni la gripe ni el cansancio le quita la seguridad con que habla de luchar por el boleto al Mundial

Aún afectado por la gripe que lo sacó del último partido del PSG y con un cansancio evidente luego de viajar de París a Costa Rica; así llegó Keylor Navas a suelo tico para sumarse a la Selección, de cara a los últimos tres partidos eliminatorios del octagonal ante Canadá (24 de marzo), El Salvador (27 de marzo) y Estados Unidos (30 de marzo). Eso sí, pese al desgaste y el cambio horario que siempre afecta, Navas envió un claro mensaje a la afición con puntos claves: unión, esfuerzo, sacrificio y mucho coraje para conseguir un boleto a Catar que no parece nada sencillo.

[ Selección de Costa Rica envalentonada: ‘Canadá va a sufrir y le temblarán las piernas’ ]

¿Cómo se encuentra de su salud tras el resfrío que lo afectó?

Gracias a Dios voy saliendo ya, por dicha pude viajar y aguantar el viaje, pero estuve bastante complicado unos días.

¿Se ha hecho más drama del necesario con el tema de la Selección?

Siempre hay de todo. Hay personas que están deseando el mal momento de alguien para tener su momento de felicidad. Lamentablemente la vida es así, no solo en el fútbol, porque muchas veces pasa que hay personas que se ríen y disfrutan del mal ajeno. Esto es así y no lo podemos cambiar, pero los que nos alegramos de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y los que nos alegramos de corazón cuando un costarricense sobresale en el extranjero, pues esos son los instantes en los que se sale adelante y se disfruta.

¿Considera que hay gente que está esperando que usted falle y que se alegran por esto?

No, yo no me tomo las cosas personales, porque Dios me ha dado una personalidad que me permite confiar bastante en lo que puedo hacer. Cuando me equivoco no necesito que alguien me diga que me equivoqué, porque sé que fallé. Esto es parte de crecer y saber salir adelante.

Keylor Navas llegó este martes a Costa Rica para sumarse a la Selección, de cara al cierre del octagonal rumbo a Catar 2022. El arquero solo tendrá un entrenamiento con el equipo. (Fedefútbol)

”Eso sí, creo que mucha gente pese a ser costarricense no quieren que Costa Rica esté en el Mundial, ya sea por un interés o por lo que sea. A esto es a lo que me refería.

Estos pueden ser los últimos tres partidos de Bryan Ruiz. ¿Qué sentimiento le genera esto?

Ojalá sean muchos más para Bryan y para nosotros. No solo pueden ser los últimos para Bryan, sino para muchos de nosotros también, así que hay que disfrutarlos. Llevamos muchos años en la Selección y nunca se sabe cuándo puede terminar esta trayectoria tan bonita en la Selección, con tantos logros que hemos tenido. Hay que vivirlo y esperemos que no sean los últimos en este fin de mes.

¿La Selección llega en su mejor momento?

Sí. Llegamos en el mejor momento de la eliminatoria y creo que todo pasa en el momento justo y cuando más lo necesitamos. Tengan el 100% de tranquilidad que vamos a dar todo. Confío en mis compañeros, cuerpo técnico y afición, porque sé que el tico cuando está en estas situaciones sale a dar la cara y a hacer las cosas bien. Esperamos disfrutar y llegar al Mundial.

¿Qué significado tiene y cuánto puede pesar jugar a estadio lleno?

Es lindo, gracias a Dios el poder tener a la afición en el estadio nos motivará muchísimo. Ojalá que nos apoyen al máximo, porque nosotros vamos a salir a dar nuestro mayor esfuerzo para intentar ganar, que es nuestro objetivo principal.

¿Qué mensaje le da a la afición?

Les digo que lo vamos a dar todo. Esta eliminatoria no ha sido fácil; tampoco uno no puede esconder las cosas que han pasado, porque ocurrieron demasiadas cosas, sin embargo, ya no es momento para lamentarse, sino para estar todos unidos. Ojalá que se pueda ver y palpar que cuando las selecciones llegan a este país sienten a un país totalmente unido entre su afición, futbolistas y prensa. Lo dije luego del partido contra Jamaica: acá vamos al Mundial todos y nos veríamos beneficiados o perjudicados todos si se da o no el boleto.

¿Cómo asume estos últimos tres partidos que quedan?

Desde que inició la eliminatoria cada partido ha sido sumamente importante y cuando uno es profesional, se esfuerza y prepara cada juego como se merece, pues no tiene que cambiar nada. En este caso lo tomamos con la misma seriedad y tranquilidad que lo hemos venido haciendo y con las ganas de sacar el triunfo.

¿Es la eliminatoria más complicada que ha enfrentado?

Al final siempre es complejo. No tenemos que quitarle presión a lo que se viene, pero tampoco ponerle más de la cuenta, porque tenemos mucha experiencia en esto y debemos tener tranquilidad, como ha pasado en partidos anteriores en los que manejamos una gran presión. Hay que disfrutarlo, porque cuando se sale a la cancha a disfrutar, se tiene confianza y humildad, las cosas salen mejor.

¿Cuáles son las claves para ganar tres partidos al hilo por primera vez en la eliminatoria?

Es que ya no hay más partidos y lo que queda es ganar. Todos queremos ganar y tanto los futbolistas, como la afición queremos llevarnos los nueve puntos y esa es nuestra meta y el objetivo principal. Sin embargo, en el fútbol puede pasar de todo, pero no podemos dejar de lado el dar el 100% en estos partidos y la consciencia siempre debe quedar tranquila, independientemente del resultado. Eso sí, si todo es positivo, va a ser mucho mejor para todos.

¿Cómo valora el cerrar en casa ante dos de los líderes del octagonal?

Es lindo, porque estamos en casa y con nuestra afición. Ojalá que podamos llegar a ese partido contra Estados Unidos con seis puntos en nuestras espaldas y que podamos disfrutar de ese juego. Nuestro objetivo es este, pero sé que hay que ir paso a paso, partido a partido y así es como se logran las cosas. Vamos a trabajarlo con toda la ilusión del mundo.

¿Cuál es su sensación al enfrentar por primera vez en su carrera a Canadá?

Siempre hay una primera vez para todo, hay que aprovecharla y ojalá que la podamos disfrutar con una victoria, porque todos queremos ganar y a esto es lo que venimos. A estas alturas de la vida no queda otra que ganar y listo.