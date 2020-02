“Hay dos maneras de verlo, por un lado, no creo que se tengan 64 convocables y al no contar con mucho tiempo uno pensaría que los microciclos son para trabajar con la base, sino le resta espacio para consolidar la idea. Sin embargo, entiendo que Rónald quiere abrirle las puertas a muchachos que en otros momentos no se les darían opción y en vez de no hacer nada, aprovecha para ver si alguno lo convence. Lo bueno es que ve alternativas, va a los estadios y considera a futbolistas que no están en clubes grandes, pero tienen calidad y pasan por buen momento”, dijo Solano.