Converso con él una vez al mes, cada 22 días le escribo, no tengo una respuesta positiva de parte de él. Es un tema de él, siempre le he dicho a Bryan que las puertas de la Selección están abiertas para él en tanto pueda estar jugando o en un equipo entrando de suplente o preparándose para competir el fin de semana. No me gusta la inactividad que él está teniendo en la parte competitiva, él puede entrenarse muy bien, pero si un jugador de fútbol no tiene el estímulo competitivo, el roce de juego establecido que se requiere en una selección, va a ser muy difícil que esté. Yo le he dicho: ‘Flaco usted es bienvenido, venga y le pongo esa cinta de capitán, pero necesito que resuelva lo suyo’. La respuesta de él es que lo está intentando hacer, es una decisión de vida difícil para él. Si a mitad de año él puede resolverlo, va a estar si está con un equipo con las condiciones que ya hemos expresado.