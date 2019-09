“Quiero seguir escalando, estoy jugando, me están llamando a la Selección y aspiro a hacerlo de la mejor manera. Sigo siendo el mismo, un muchacho que corre todas, peleo cualquier balón y busco aprender. Trato de tomar los consejos de Celso, Kendall y Bryan, ellos me dicen que no me agrande y que me mantenga enfocado. Lo mismo me dicen en mi familia y tomo todo esto”, señaló el seleccionado.