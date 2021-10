Dos excapitanes de la Selección Nacional desmenuzan los dardos de Christian Bolaños para la Selección Nacional

Christian Bolaños después del Rusia 2018 ha tenido presencias intermitentes en la Selección Nacional, pese a que ha sido una de las figuras del Saprissa en el campeonato nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Róger Flores fue el capitán de la Selección Nacional en Italia 1990; Erick Lonis fue el que portó la cinta de líder en Corea y Japón 2002; nadie les quita que son dos voces autorizadas para analizar todo lo que tenga que ver con el conjunto patrio.

Ambos desmenuzaron los dardos que tiró Christian Bolaños luego del partido entre Saprissa y Grecia, sobre todo por las incendiarias frases que dijo el tres veces mundialista con la Tricolor y quien fue una de las sorpresas en la última convocatoria de Luis Fernando Suárez, en la segunda fecha mundialista.

En una entrevista con Radio Columbia, Bolaños entre lo dicho aseguró que la Selección Nacional estaba siendo manejada como un ‘equipo de barrio’, además de que a los futbolistas que han estado durante muchos años se les ha faltado el respeto.

“La Selección la manejan como un equipo de barrio. A los que hemos estado ahí muchísimos años nos han faltado el respeto porque hemos tenido que hacer mucho esfuerzos... (...)”, enfatizó.

“Lo que se está viendo es que la Sele está manoseada por mucha gente que no le ha dado el cariño y el respeto que se debe al país”, agregó.

Para Róger Flores los mensajes que tiró el saprissista van dirigidos con fuerza al técnico, Luis Fernando Suárez, porque él es la cabeza del plantel patrio.

“Yo creo que al decir manoseada está tirando todos los dardos a Suárez, porque él es el jefe. No sé cómo se sentirá respecto a eso, porque lo que dice Bolaños es delicado hacia el entrenador y el cuerpo técnico”, detalló.

Respecto a la falta de respeto que Christian aduce se le hizo a los jugadores de más experiencia, el exmundialista de Italia 1990 explicó que el proceso de renovación de un camerino es así.

“Todos sabemos lo gran jugador que ha sido, pero es el proceso normal del futbolista. Él tiene que saber que hay momentos en que la juventud lo va desplazando a uno, el fútbol va a más velocidad y vértigo. Uno desearía estar en la Selección, a mí me llaman y yo voy, pero yo sé que no puedo. Yo pienso que uno tiene que saber cuándo decir ‘hasta luego’. En este tema creo que hoy estamos adoleciendo lo que faltó en Rusia que fue llevar a hombres como Jimmy Marín, Randall Leal, Ariel Lassitter, quienes ya tendrían ese roce”, declaró El Capitano.

Por su parte, Erick Lonis expresó que él no comprendió muy bien lo que quiso dar a entender Bolaños, sobre todo porque la única forma de probar a los nuevos jugadores en la Selección es llamándolos.

“Es que vamos a ver... ¿Quién no debería estar? Es que cuando uno dice a la Selección llega cualquiera también uno debería pensar en quien no debería estar, pero yo creo que a los que han llamado es porque han hecho mérito. Ya otra cosa es cuando están en la Selección y no han cumplido con expectativas, pero es muy difícil llamar a alguien que no tenga mérito, nadie ha cuestionado los llamados”, detalló.

El portero de la Sele en Corea y Japón 2002 detalló que desde su punto de vista cuando un futbolista se siente irrespetado simplemente puede decidir no ir a la Selección. Erick puso el ejemplo de Giancarlo Pipo González.

El zaguero manudo no dijo sentirse irrespetado, empero sí comprendió que su ciclo en la Nacional había finalizado por lo que dio un paso al costado.

El criterio del exportero fue compartido por Róger Flores.

“A veces no se piensa que uno debe darle campo a otros, por más que ande bien en el equipo.. La trayectoria es respetable, pero si a uno lo llaman uno tiene que saber cuando decir no, yo agradezco la convocatoria, pero no estoy para eso. Porque si usted entra de nuevo en análisis y se olvida de lo que hizo en el pasado, el futbolista debe tener esa autocrítica de decir me llamaron, pero no. Yo, por ejemplo, alabo a Pipo González con la decisión que tomó”, agregó.

Christian también tuvo una frase muy fuerte hacia los directivos, quienes son los que al final deciden el futuro de los entrenadores. En el actual proceso a Catar 2022, Costa Rica ha tenido a Gustavo Matosas, Rónald González y Luis Fernando Suárez.

“Se dan cambios de técnicos como si fuera un producto”, sentenció.

Por último, hubo hasta un fuerte mensaje a colegas futbolistas.

“Hay que ver quién se suda la camiseta, quién es protagonista y merece estar, no llamar por llamar. No sé porqué hablan de jóvenes y viejos todavía... la Selección es de rendimiento, cuando no hay rendimiento no hay competencia y este ha sido nuestro mayor pecado. Cuando no hay competencia, se entra en una zona de confort y ahí entran muchos de nuestros jugadores. Se tiene que pensar en que cuando se convoque a un jugador, este va a rendir en los entrenamientos o en los minutos que lo pongan, no esperar estar en la banca y jugar 60 minutos, o salir de la cancha enojados o creer que ya se tiene un espacio ganado. Un día escuché a un colega decir que ya tenía un campo ganado en la eliminatoria; eso nunca en la vida lo habíamos dicho los referentes de la Selección”, profundizó.

Más allá de juzgar la aseveración, tanto el capitán del 2002 como el de Italia 90 declararon que el ambiente durante todo el proceso ha estado caldeado, situación que al final termina influyendo en el terreno de juego.

“Yo nunca había visto un ambiente tan complicado, lleno de distractores, y en muchas ocasiones creados desde adentro (de la Selección). Por supuesto hay malos entendidos, siempre hay polémicas, pero nunca tan seguidas. Todo esto llega en un momento complicado, donde hay que buscar más paz, tranquilidad. Yo creo que es una cuestión de cada quien, respeto el derecho a opinar, pero uno tiene que intentar que si va a opinar sea para sumar. No condeno a nadie, pero las declaraciones de Bolaños no dicen mucho. Cuando él dice que se ha manoseado la Selección: ¿Quién la ha manoseado? El irrespeto: ¿Quién lo ha irrespetado? Por que yo creo que nosotros (los futbolistas) estamos expuestos a que nos tiren; creo que en este caso, la gente se ha pasado un poco con los de más de experiencia, pero sea justo o no. Así es el fútbol”, concluyó Lonis.

“A Bolaños le tengo un gran aprecio, mucho respeto, pero cuando uno da esa declaración tiene que ver las consecuencias para el equipo. A veces es mejor, no sé... En un momento como este donde hay que analizar otras cosas, como si los cinco extranjeros sirven o no en el torneo. Hay que analizar la gestión de divisiones menores. Estamos hablando de declaraciones que a manera concreta dicen muy poco”, agregó el exarquero.

Flores declaró que la falta de resultados provocan este tipo de situaciones.

“En este momento está muy manoseado todo porque no hay resultados, entonces hay que tomar decisiones, pueden ser no muy agradables para el país, pero yo he pensado que si hay que decir: ‘aquí vamos borrón y cuenta nueva’ con el grupo de la Selección pues que se haga, sino vamos al mundial pues no vamos, vea que esto hizo Estados Unidos, Holanda e Italia, si hay que sufrir pues se sufre pero ahora disfrutan”, terminó.