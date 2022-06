Costa Rica vs. Nueva Zelanda: Anthony Contreras y Jewison Bennette jugarán partido del todo o nada

La alineación de la ‘Sele’ Copiado!

Keylor Navas, Keysher Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Joel Campbell, Jewison Bennette, Gerson Torres y Anthony Contreras son los once guerreros de arranque de la Selección de Costa Rica, que juega hoy el partido de repechaje contra Nueva Zelanda con el único propósito de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022. La Sele tiene a los ticos con el corazón en la mano, unidos en un mismo sentimiento hasta el último minuto. El duelo es a partir del mediodía (hora nacional) en el Estadio Ahmad Bin Ali, en Al Rayyan.

En banca están Aarón Cruz, Leonel Moreira, Carlos Mora, Juan Pablo Vargas, Bryan Ruiz, Johan Venegas, Orlando Galo, Ian Lawrence, Kendall Waston, Daniel Chacón, Brandon Aguilera y Carlos Martínez.

🇨🇷 𝗟𝗢𝗦 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 🔥



Esta es nuestra alineación para buscar el boleto a Catar 🔥



— FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) June 14, 2022

Nervios, emoción e ilusión... ¡Llegó el gran día! Copiado!

Al ser las 10:25 a. m. en Costa Rica, la ‘Sele’ salió de su cuartel de concentración para enrumbarse al estadio.

2️⃣ 𝐇𝐎𝐑𝐀𝐒 🔜#LaSele deja el hotel de concentración y ya está camino al estadio. 🤩



— FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) June 14, 2022

Costa Rica aspira a participar por sexta vez en una Copa del Mundo y de conseguirlo, sería la tercera al hilo. Eso significaría una clasificación histórica para el país, luego de acudir a Italia 90, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018.

La Selección de Costa Rica se juega hoy la clasificación al Mundial de Qatar 2022 y los ticos tienen toda la fe de que este repechaje tendrá un final feliz contra Nueva Zelanda. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

La ‘Sele’ ha desplegado un juego basado en la seguridad defensiva, con tres centrales y un fútbol pragmático, aunado al guardián del arco, Keylor Navas. En ataque, el veloz Joel Campbell es la carta de desequilibrio.

“Es un buen equipo Nueva Zelanda, que juega muy sencillo, simple y eso lo hace muchísimo más peligroso. Es un equipo que tiene su forma de jugar y me parece que hay que tenerle muchísimo cuidado”, afirmó Luis Fernando Suárez.

“Es un partido que para nada va a ser fácil, pero que tenemos las ganas de poder sacar. Estamos a un paso de poder lograr esta clasificación, va a ser duro, pero estamos ahí con ese sueño”, destacó el capitán Bryan Ruiz.

Sin duda que este martes es distinto en territorio nacional. En las calles se percibe una expectativa total y el gobierno dará unas horas libres a los funcionarios para que puedan ver el partido.

Aunque en el papel Costa Rica es favorita (31 frente a 101 en el ranquin de la FIFA), hay temor a que la ansiedad atenace al equipo tico.

Existe “muchísima presión” por ganar este partido, aunque “la presión es igual para los dos equipos”, apuntó el seleccionador.

Hay “emoción y también un poquito de nerviosismo y de ansiedad, es normal, es un cúmulo de emociones que hay que saber controlar”, dijo Ruiz.

La Selección de Costa Rica busca hoy su clasificación al Mundial de Qatar, al jugar el repechaje contra Nueva Zelanda. (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

Yokasta Valle quiere ver a Costa Rica en el Mundial de Qatar Copiado!

El PSG y MisterChip mandan buenas vibras a la ‘Sele’ Copiado!

¡VAMOS, TICOS! 💪🇨🇷



— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) June 14, 2022

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 14, 2022

Ojo con Nueva Zelanda Copiado!

Nueva Zelanda acude al duelo con la intención de lograr su tercera clasificación mundialista, tras ir a España 1982 y Sudáfrica 2010.

El técnico Danny Hay tendrá en el delantero del Newcastle United, Chris Wood, a su principal arma ofensiva, y podrá contar con el defensa Winston Reid, recientemente recuperado.

También dispondrá de una decena de jugadores que ya saben lo que es un repechaje, aunque fueron eliminados por Perú para el Mundial de Rusia 2018.

Según Hay, la presión será “sin duda de Costa Rica”.

“Los medios de comunicación de todo el mundo nos han descartado y no nos dan ninguna posibilidad”, manifestó ayer.

Sin embargo, “son 11 jugadores contra 11 jugadores y todo se reducirá a pequeños momentos que decidirán el partido”, añadió.

Los kiwis tienen un juego más directo que su rival, con balones largos o centros en busca de su gigantón Wood.

Con un mayor físico, también combinan el orden defensivo con la tenencia del balón y presentan distintos sistemas de juego (4-3-3 y 3-5-2).

“La primera clave es enfocarnos en nuestro juego, concentrarnos en nosotros y jugar con mucho coraje”, afirmó Hay.

“El grupo ha mejorado, sólo se trata de encontrar una manera de superar nuestro último obstáculo, que es Costa Rica, y con suerte podremos hacerlo”, señaló Reid.

El árbitro Copiado!

Mohammed Abdullah Hassan de Emiratos Árabes Unidos será el encargado de impartir justicia en el repechaje entre las selecciones de Costa Rica y Nueva Zelanda.

El análisis de los expertos Copiado!

La Selección de Costa Rica puede lograrlo y tiene todo para meterse a la máxima fiesta del fútbol mundial, pero no será fácil. Inclusive, todo podría decantarse hasta el último minuto.

Ese es el común denominador en los criterios de varios expertos consultados por La Nación sobre lo que será el repechaje que se disputará este martes entre las selecciones de Costa Rica y Nueva Zelanda.

Puede resultar un partido verdaderamente dramático e intenso, inclusive hasta cruel, como le acaba de suceder a Perú, que perdió contra Australia en los lanzamientos de penal. Así se esfumó su sueño mundialista.

Son las implicaciones de una repesca, un duelo que trae implícita la esperanza y la ilusión, pero que el resultado puede desembocar la alegría monumental de clasificar, o el trago amargo y la impotencia de no lograrlo a pesar de haber estado tan cerca.

La ilusión de los peruanos se apagó en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan, al oeste de Doha, justo el mismo escenario en el que la Selección de Costa Rica se medirá este martes ante Nueva Zelanda, a partir del mediodía (hora nacional), por el último boleto disponible al Mundial de Qatar 2022.

“Es un solo juego, es un partido muy difícil, es un partido en el que no caben los errores, es un partido donde la concentración, la comunicación y el planteamiento táctico deben ser perfectos. No hay que deshacerse del dibujo, no hay que salir de ahí”, advirtió Rolando Villalobos.

Para él, la figura de Keylor Navas toma una preponderancia especial, porque es una garantía bajo los tres palos, en un desafío donde los guardametas suelen ser protagonistas directos.

“Hay que mantener el cero en todo el partido, no hay que equivocarse en eso y sí es un partido difícil, pero yo tengo mucha confianza y yo sé que vamos a salir adelante”, expresó el ‘Cadáver’.

Álvaro Solano coincide con las apreciaciones de Villalobos y también asegura que ese repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda “no es un partido fácil”.

“La ventaja es que ha habido tiempo para prepararse contra un rival específico como Nueva Zelanda, conocerlo bien y sobre todo tener una buena escogencia del once, pero hay virtudes que el técnico tiene bien visualizadas y jugadores, así es que hay que contrarrestar la virtud del juego aéreo de Nueva Zelanda y propiciar el ataque nuestro en la coordinación de jugadas y la táctica fija que también puede darnos frutos”, detalló Álvaro Solano.

La forma en la que la ‘Sele’ fue creciendo en la octagonal de Concacaf y esa mística que recuperó con la afición hace que en territorio nacional se palpe mucho optimismo para este encuentro.

Sin embargo, Solano deja entrever que hay que tener los pies en la tierra.

“No creo que Costa Rica sea favorita, porque va a tener que luchar contra un equipo muy ordenado, bien parado, que tiene sus atributos y no va a ser fácil”, insistió.

Por su parte, Mario ‘Chalazo’ Vega opinó: “Es muy importante que vayamos al Mundial, porque todo el país y todos los jugadores se ven fortalecidos si se obtiene la clasificación. Yo creo que ayudaría en todo. Hasta los estadios reventarían con bastante afición. Y pienso que Costa Rica tiene con qué ir por ese boleto al Mundial”.

De esa misma manera piensa el exmundialista de Italia 90 José Carlos Chaves Innecken, quien asegura que junio siempre será especial. A él le resulta imposible no recordar que hace 32 años iniciaba la historia de Costa Rica en los Mundiales.

“Aunque muchas veces ni se piense, el fútbol funciona como un catalizador de todos los problemas que tenemos a nivel mundial y en el país. El fútbol es grandioso y confío en que esta vez a la Selección le irá muy bien. Le mando las mejores vibras a la Selección para que este martes logremos el pase a otro Mundial más”, apuntó Chaves Innecken.

La opinión de ellos va de la mano con las palabras exteriorizadas por Luis Fernando Suárez en Catar. El seleccionador de Costa Rica aseveró que Nueva Zelanda es un equipo “peligroso y muy bueno”.

“Es un buen equipo Nueva Zelanda, es un equipo que juega muy sencillo, simple y eso lo hace muchísimo más peligroso”.

Suárez tiene una radiografía total de su rival de este martes y asegura que busca siempre salir jugando desde atrás con su arquero, casi siempre hace juego interior y en el ultimo tercio, por lo general siempre abre el campo. Además, una fortaleza de ellos es el fútbol aéreo.

“Es un equipo que tiene su forma de jugar y me parece que hay que tenerle muchísimo cuidado”, agregó.

¿Costa Rica o Nueva Zelanda? El vencedor de esta repesca en Doha se apoderará el último espacio disponible para ir al Mundial de Qatar.

El ganador del duelo quedará en el grupo E, junto a Alemania, España y Japón.

Para enfrentar a Nueva Zelanda, Suárez anunció que no tiene “ninguna duda” del once que sacará de inicio, aunque no dio detalles.

Además, afirmó que su equipo está “bien” y “consciente de cuál es su responsabilidad, pero lo que más me gusta es que tienen ganas y el deseo de clasificar, pero con los pies en la tierra que también es importante y necesario”.

“Lo que hemos hecho ha sido bastante bueno y eso es lo que me deja mucho más tranquilo”, añadió.

Suárez reconoció que hay “muchísima presión” por ganar este partido, aunque “la presión es igual para los dos equipos”, porque ambos tienen toda la ilusión de jugar a finales de este año en el Mundial de Qatar.

Solo falta Costa Rica: las 31 selecciones clasificadas a Qatar 2022 Copiado!

Solo queda un boleto disponible para el Mundial de Qatar 2022 y Costa Rica hará todo para dejárselo.

Australia hizo lo propio el lunes, al derrotar 5-4 a Perú en definición por penales (0-0 en 120 minutos) en el partido de repechaje entre la Conmebol y la Confederación Asiática disputado en Al Rayyan.

Con la clasificación de los Socceroos ya son 31 los países que ya tienen su lugar en el Mundial, que se iniciará el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre.

El trigesimosegundo y último clasificado se conocerá justamente hoy.

Será el ganador de la repesca entre la Concacaf y Oceanía, que jugarán en Al Rayyan las selecciones de Costa Rica y Nueva Zelanda.

🇨🇷Gracias al apoyo de un país que creyó, el mata gigantes despertó.🤩



Cuando nos unimos, suceden grandes cosas. Apoyemos 90 minutos + que el sueño sigue intacto. 🙌🏻



🇨🇷 🆚 🇳🇿

14 de junio

— FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) May 27, 2022

Estas son las 31 naciones ya clasificadas al Mundial de Catar 2022:

Zona África: Camerún, Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez.

Zona América del Sur: Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.

Zona América del Norte y central: Canadá, Estados Unidos y México.

Zona Asia: Catar (país anfitrión) Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán, Japón y Australia.

Zona Europa: Inglaterra, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Gales, Portugal, Polonia, Serbia y Suiza.

De sueño a frustración: ticos no logran ingresar a Qatar para ver el repechaje Copiado!

Salieron de Costa Rica con la motivación al tope y la ilusión de ver a la Selección en el juego contra Nueva Zelanda, pero una vez en el aeropuerto de Qatar, muchos ticos han tenido inconvenientes para ingresar.

Las restricciones por el covid 19 son la principal causa que impide a varios costarricenses entrar a territorio catarí.

El gobierno de Qatar exige haber completado el formulario de la aplicación Etheraz, que incluye entre los requisitos subir el esquema completo de vacunación y presentar una prueba covid de las últimas 48 horas, pero algunos ticos no han cumplido con estos requerimientos.

Mariano Segura, embajador de Costa Rica en Doha, y Jairo López, cónsul general de nuestro país en Catar, revelaron que han tenido que brindar asistencia a los viajeros nacionales en problemas. Sin embargo, no con todos consiguieron resolver los contratiempos.

“Unos por información incompleta, falta de QR, pasaportes que vencen en menos de seis meses, pero han sido más lo que han logrado ingresar que los que no”, dijo el embajador, sin precisar cuántos ticos no lograron su propósito.

Al no poder ingresar a Catar, algunos costarricenses han tenido que trasladarse a Turquía y otros quedaron varados en Madrid a la espera de solucionar la situación.

La autoridades de Catar “se han llevado la sorpresa del montón de aficionados que ha venido a ver el partido. A ellos les sorprende que hay más de 9 mil entradas para un partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda y ambos países quedan lejos de Catar”, destacó Mariano Segura, en declaraciones a Teletica Radio. Más detalles sobre esta situación podrá encontrarlos aquí.

Las confesiones de Gareca que la ‘Sele’ debe tomar en cuenta Copiado!

La selección nacional de Costa Rica enfrentará una situación casi idéntica a la que vivió su similar de Perú en el repechaje de este lunes ante Australia. Será en el mismo estadio, con altas temperaturas, a la misma hora y ante un rival con un estilo de juego que puede ser similar al de los Socceroos.