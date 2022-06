Expertos coinciden en que el repechaje no será fácil para la Selección de Costa Rica

Luis Fernando Suárez había dicho que el partido de este martes entre la Selección de Costa Rica y Nueva Zelanda es el más importante de su carrera. (KARIM JAAFAR/AFP)

La Selección de Costa Rica puede lograrlo y tiene todo para meterse a la máxima fiesta del fútbol mundial, pero no será fácil. Inclusive, todo podría decantarse hasta el último minuto.

Ese es el común denominador en los criterios de varios expertos consultados por La Nación sobre lo que será el repechaje que se disputará este martes entre las selecciones de Costa Rica y Nueva Zelanda.

Puede resultar un partido verdaderamente dramático e intenso, inclusive hasta cruel, como le acaba de suceder a Perú, que perdió contra Australia en los lanzamientos de penal. Así se esfumó su sueño mundialista.

Son las implicaciones de una repesca, un duelo que trae implícita la esperanza y la ilusión, pero que el resultado puede desembocar la alegría monumental de clasificar, o el trago amargo y la impotencia de no lograrlo a pesar de haber estado tan cerca.

La ilusión de los peruanos se apagó en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan, al oeste de Doha, justo el mismo escenario en el que la Selección de Costa Rica se medirá este martes ante Nueva Zelanda, a partir del mediodía (hora nacional), por el último boleto disponible al Mundial de Catar 2022.

“Es un solo juego, es un partido muy difícil, es un partido en el que no caben los errores, es un partido donde la concentración, la comunicación y el planteamiento táctico deben ser perfectos. No hay que deshacerse del dibujo, no hay que salir de ahí”, advirtió Rolando Villalobos.

Para él, la figura de Keylor Navas toma una preponderancia especial, porque es una garantía bajo los tres palos, en un desafío donde los guardametas suelen ser protagonistas directos.

“Hay que mantener el cero en todo el partido, no hay que equivocarse en eso y sí es un partido difícil, pero yo tengo mucha confianza y yo sé que vamos a salir adelante”, expresó el ‘Cadáver’.

Álvaro Solano coincide con las apreciaciones de Villalobos y también asegura que ese repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda “no es un partido fácil”.

“La ventaja es que ha habido tiempo para prepararse contra un rival específico como Nueva Zelanda, conocerlo bien y sobre todo tener una buena escogencia del once, pero hay virtudes que el técnico tiene bien visualizadas y jugadores, así es que hay que contrarrestar la virtud del juego aéreo de Nueva Zelanda y propiciar el ataque nuestro en la coordinación de jugadas y la táctica fija que también puede darnos frutos”, detalló Álvaro Solano.

La forma en la que la ‘Sele’ fue creciendo en la octagonal de Concacaf y esa mística que recuperó con la afición hace que en territorio nacional se palpe mucho optimismo para este encuentro.

Sin embargo, Solano deja entrever que hay que tener los pies en la tierra.

“No creo que Costa Rica sea favorita, porque va a tener que luchar contra un equipo muy ordenado, bien parado, que tiene sus atributos y no va a ser fácil”, insistió.

Por su parte, Mario ‘Chalazo’ Vega opinó: “Es muy importante que vayamos al Mundial, porque todo el país y todos los jugadores se ven fortalecidos si se obtiene la clasificación. Yo creo que ayudaría en todo. Hasta los estadios reventarían con bastante afición. Y pienso que Costa Rica tiene con qué ir por ese boleto al Mundial”.

De esa misma manera piensa el exmundialista de Italia 90 José Carlos Chaves Innecken, quien asegura que junio siempre será especial. A él le resulta imposible no recordar que hace 32 años iniciaba la historia de Costa Rica en los Mundiales.

“Aunque muchas veces ni se piense, el fútbol funciona como un catalizador de todos los problemas que tenemos a nivel mundial y en el país. El fútbol es grandioso y confío en que esta vez a la Selección le irá muy bien. Le mando las mejores vibras a la Selección para que este martes logremos el pase a otro Mundial más”, apuntó Chaves Innecken.

La opinión de ellos va de la mano con las palabras exteriorizadas por Luis Fernando Suárez en Catar. El seleccionador de Costa Rica aseveró que Nueva Zelanda es un equipo “peligroso y muy bueno”.

“Es un buen equipo Nueva Zelanda, es un equipo que juega muy sencillo, simple y eso lo hace muchísimo más peligroso”.

Suárez tiene una radiografía total de su rival de este martes y asegura que busca siempre salir jugando desde atrás con su arquero, casi siempre hace juego interior y en el ultimo tercio, por lo general siempre abre el campo. Además, una fortaleza de ellos es el fútbol aéreo.

“Es un equipo que tiene su forma de jugar y me parece que hay que tenerle muchísimo cuidado”, agregó.

¿Costa Rica o Nueva Zelanda? El vencedor de esta repesca en Doha se apoderará el último espacio disponible para ir al Mundial de Catar.

El ganador del duelo quedará en el grupo E, junto a Alemania, España y Japón.

Los ticos aspiran a lograr su sexta clasificación en una Copa del Mundo, la tercera al hilo, luego de acudir a Italia 90, Corea y Japon 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Mientras que Nueva Zelanda busca añadir una nueva participación a las logradas en España 1982 y Sudáfrica 2010.

Para enfrentar a Nueva Zelanda, Suárez anunció que no tiene “ninguna duda” del once que sacará de inicio, aunque no dio detalles.

Además, afirmó que su equipo está “bien” y “consciente de cuál es su responsabilidad, pero lo que más me gusta es que tienen ganas y el deseo de clasificar, pero con los pies en la tierra que también es importante y necesario”.

“Lo que hemos hecho ha sido bastante bueno y eso es lo que me deja mucho más tranquilo”, añadió.

Suárez reconoció que hay “muchísima presión” por ganar este partido, aunque “la presión es igual para los dos equipos”, porque ambos tienen toda la ilusión de jugar a finales de este año en el Mundial de Catar.