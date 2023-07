Costa Rica vs. Martinica en vivo: Siga aquí el partido decisivo de la ‘Sele’ que solo se verá en Star+

La Selección de Costa Rica tiene un desafío trascendental hoy, a partir de las 7 p. m., en la Copa Oro, al enfrentarse a su similar de Martinica. La Sele conocerá esta misma noche si avanza a los cuartos de final, o si queda eliminada en la fase de grupos. La Tricolor llega a este partido sin depender de sí misma, porque requiere algo más que la victoria. Además, es un juego que no se transmitirá por ESPN. Para verlo, debe adquirir la aplicación Star+, que cuesta $13 mensuales, es decir aproximadamente unos ¢7.150.

¿No piensa pagar ese servicio por este partido? Aquí podría seguir todas las incidencias de este compromiso de la Selección de Costa Rica que no todos podrán ver por esa situación.

Joel Campbell, Celso Borges, Jefry Valverde y Kendall Waston tienen toda la intención de que la Selección de Costa Rica supere la fase de grupos en la Copa Oro. La Tricolor se enfrenta a Martinica. (AFP)

La jornada de hoy en la Copa Oro Copiado!

ESPN anunció que la transmisión del partido entre Panamá y El Salvador empezará a las 6:50 p. m. y lo que ocurra ahí incidirá de manera directa en las aspiraciones de la ‘Sele’.

Hay que recordar que El Salvador y Costa Rica tienen apenas un punto en el grupo C de la Copa Oro. Están igualados también en goles anotados y encajados. Panamá es líder con 6 unidades y Martinica tiene 3 puntos.

Así que la Tricolor no solo depende de una victoria para avanzar, porque también necesita que El Salvador no derrote a Panamá, y que si lo hace, el marcador de Costa Rica sea mayor.

Esta es la jornada de hoy en la Copa Oro. (La Nación)

En caso de que tanto Costa Rica como El Salvador ganen sus partidos con marcadores idénticos, habría que recurrir a lo que dice el reglamento de la Copa Oro como criterios de desempate.

Según la normativa, el clasificado se define mediante los siguientes criterios: mayor cantidad de puntos obtenidos en todos los partidos, mayor diferencia de goles en los partidos de grupos y mayor cantidad de goles convertidos en todos los partidos de grupos.

Si aún así siguen empatados en todo, incluido el enfrentamiento directo, se tomará en cuenta la menor cantidad de puntos basada en la cantidad de tarjetas amarillas y rojas recibidas en todos los partidos de grupos.

Es importante tener en cuenta que Costa Rica tiene desventaja en este aspecto, ya que cuenta con cuatro jugadores amonestados, mientras que El Salvador solo tiene uno.

La jornada de la Copa Oro empezará a las 4:30 p. m., con el juego entre Guatemala y Guadalupe que se transmitirá por ESPN Extra.

Los partidos Costa Rica vs. Martinica y Canadá vs. Cuba (4:30 p. m.) solamente se podrán observar por la aplicación Star+.

Las verdades de Joel Campbell Copiado!

Joel Campbell no se guardó nada cuando atendió a los medios de comunicación presentes en la Copa Oro un día antes del partido entre Costa Rica y Martinica.

Más allá de responder con amplitud una consulta sobre las labores ofensivas de Kendall Waston, dejó claro que él espera que el torbellino en el que está el fútbol nacional arrastre consecuencias positivas para retomar lo que se dejó de hacer y que daba resultados positivos.

“Esta crisis es buena para todos, para despertar y saber que el fútbol no es fácil, para saber que en el deporte muchas veces se va a perder, pese a que perder a nadie le gusta. Está en nosotros saber escuchar la crítica y escucharla y saber lo que me llevo y lo que no. Perder está más cerca del éxito que no hacer nada”, mencionó.

También dijo que todo surge de un problema de país, no del seleccionador Luis Fernando Suárez.

“Ahora que recibe a los jugadores que entre comillas deben de venir ya profesionales a la Selección Mayor. Hace muchos años, Costa Rica siempre clasificaba a los mundiales menores. En mi caso, cuando con la Sub-17 clasificamos al Mundial, esos mundiales te da dan muchas cosas para ir creciendo”.

Expresó que luego se vivía esa experiencia en el Mundial Sub-20 y que luego ese futbolista ya sabe lo que tiene que hacer y cómo es una eliminatoria.

“Llegas más fogueado, pero cuando en nuestro país lastimosamente hemos perdido clasificaciones de la Sub-17 y la Sub-20 durante muchísimos años, es un hueco en el cual muchísimos jugadores se han quedado”.

“Para llegar a Primera División lo normal es que si estás en la Sub-17 y la Sub-20 te ven, te llaman, debutas joven, pero cuando tu equipo queda fuera es muy difícil que se les dé ese chance a jugadores de 16, 17 y 18 años y entonces están llegando muy tarde a Primera División y no están llegando con esos Mundiales en la espalda”, especificó.

Campbell reiteró que antes, Costa Rica clasificaba siempre a esos mundiales menores y entonces a la hora de ir a la Selección Mayor, ese futbolista ya estaba curtido, hecho.

“Ahora no estamos clasificando y es un problema como país que tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal”.

Luis Fernando Suárez explicó lo ocurrido con Warren Madrigal Copiado!

En el partido contra El Salvador, Warren Madrigal ingresó de cambio, al sustituir al lesionado Carlos Mora. Pero luego, Madrigal también se convirtió en una permuta.

Luis Fernando Suárez comentó que él mismo habló con Warren Madrigal y le explicó por qué hizo ese movimiento.

“Hablando con él y explicándole las circunstancias por las que debía hacer el cambio, fui sincero y honesto. No es que estuviera jugando mal, sino que veíamos la posibilidad de introducir variables en el juego, por lo que decidí hacer el cambio sin temor. Siempre me acerco a la persona y le digo las cosas. Conozco lo que él puede estar sintiendo, estaba triste y debía informarle lo que pensaba. Después de que las aguas se calmaron, él entendió y está bien”, comentó el seleccionador nacional.

Un vistazo a Costa Rica y Martinica en la previa Copiado!

Así va la Copa Oro Copiado!

Calendario y resultados Copiado!