Luis Fernando Suárez: ‘Enfrentamos a un equipo ordenado y hay que tener mucho cuidado’

Para la Selección de Costa Rica no hay nada más allá, y sin duda, para Luis Fernando Suárez, técnico de la Tricolor, el juego de este martes ante Martinica es más que vital. Para él, podría ser el último partido que dirija al equipo nacional.

El puesto de Suárez pende de un hilo, y quedar fuera de la Copa Oro podría sellar su salida. Sin embargo, el entrenador no piensa en otra cosa que no sea la victoria y avanzar a los cuartos de final.

Antes del compromiso, como es habitual, la Concacaf organizó la conferencia de prensa. En la transmisión en vivo realizada por Radio Columbia, Luis Fernando Suárez dejó en claro que el rival es muy peligroso.

-¿Qué será lo más difícil que tendrán que trabajar en el partido, el aspecto táctico o mental?

- Todo debe trabajarse, somos conscientes de las dificultades que puede presentar un equipo con orden táctico, muy físico y muy fuerte como Martinica. Es un equipo bien organizado y debemos tener mucho cuidado. En la labor de un equipo de fútbol, uno debe pensar en trabajar la parte táctica, la técnica táctica, todo lo estratégico y, obviamente, también el aspecto emocional.

- ¿Considera que el partido ante Martinica es similar a los juegos difíciles que ha enfrentado con la Selección?

- Ha sido una constante con la Selección de Costa Rica, principalmente porque hemos vivido momentos críticos. Siempre ha habido momentos críticos. Cuando llegué hace casi dos años, no se había obtenido una victoria a nivel internacional, es decir, todo ha sido trabajado de esta manera, que no es la mejor. Lo que buscamos es encontrar un nuevo modelo de juego con nuevos jugadores y, por eso, pensamos en trabajar con jóvenes y asumir riesgos. Por lo general, estas circunstancias se presentan en el puesto de entrenador de selecciones. No recuerdo haber vivido una situación diferente con esta selección o las anteriores que he dirigido.

- ¿Qué falla en la continuidad de los jugadores para que sean convocados nuevamente, como Fabricio Ramírez, Johan Venegas y Patrick Sequeira?

- Como entrenador, especialmente si se trata de una selección, una de las condiciones que se debe tener es no quedarse solo con una alineación. Siempre lo he hecho, estoy evaluando el momento actual. Observo el presente, cómo responde cada jugador y tomo decisiones. Que uno tenga la obligación de tener un único once titular siempre, debido a que se tiene una selección, especialmente en el fútbol moderno, no debe suceder. Hay que evaluar muchas cosas para determinar qué alineación se puede utilizar para un partido y qué formación para otro encuentro. Mi obligación es estar constantemente observando la evolución de los nuevos jugadores y dar oportunidades a aquellos a quienes dejé de convocar pero que han elevado su rendimiento”, explicó el técnico.

- En el partido anterior, ingresó a Warren Madrigal como cambio y minutos después lo sacó. ¿Cómo abordó este tema con el muchacho?

- Hablando con él y explicándole las circunstancias por las que debía hacer el cambio, fui sincero y honesto. No es que estuviera jugando mal, sino que veíamos la posibilidad de introducir variables en el juego, por lo que decidí hacer el cambio sin temor. Siempre me acerco a la persona y le digo las cosas. Conozco lo que él puede estar sintiendo, estaba triste y debía informarle lo que pensaba. Después de que las aguas se calmaron, él entendió y está bien.

A Luis Fernando Suárez no le inquieta que algunos presidentes de clubes hayan dicho que su ciclo terminó, para él lo importante es el juego ante Martinica. (Jose Cordero)

- ¿Qué opinión le merece que algunos presidentes de clubes digan que su ciclo ha terminado?

- Respondo lo mismo que dije hace poco, me preocupa más lo que ocurra en el partido en la parte futbolística. Hoy estoy enfocado en el partido ante Martinica

- ¿Qué piensa de las declaraciones de Bryan Ruiz? ¿Le molesta que critique su trabajo?

- Me parece que todo el mundo tiene el derecho de expresar lo que tenga que decir, y yo tengo el deber de respetarlo, al igual que cualquier otro concepto de cualquier persona. Respeto sus opiniones.

- Hace dos años, cuando llegó, dijo que Costa Rica era el país más educado de Latinoamérica. ¿Sigue pensando lo mismo o ha cambiado su criterio?

- Si hay un lugar donde quisiera vivir toda la vida, es Costa Rica, por todo lo que los ticos me han dado.