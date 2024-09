Claudio Vivas reconoce error que dejó a la Selección de Costa Rica con un jugador menos

La Selección de Costa Rica y Guatemala tenían 12 cupos disponibles para la suplencia, en su duelo por la Liga de Naciones de la Concacaf, sin embargo, los ticos solo utilizaron 11 espacios. Kenneth Vargas fue uno de los que quedó fuera de lista en el 0-0 y no se debió a una lesión.

El técnico de la Selección de Costa Rica, Claudio Vivas (izquierda), señaló que respeta mucho el trabajo del entrenador de Guatemala, Luis Fernando Tena, a quien conoce por su paso por México. (Nuestro Diario Guatemala)

El técnico de la Nacional reconoció que se dio un error administrativo, aunque prefirió no profundizar. Además, valoró como positivo el empate en suelo chapín.

No se utilizó uno de los cupos disponibles en el banquillo; aparentemente se dio un error administrativo. ¿Qué pasó?

- Kenneth Vargas quedó fuera de lista el jueves anterior porque venía con un golpe importante en su empeine y no estaba al 100%. Lo de hoy fue una dificultad administrativa que después explicaremos con más detalle.

”No puedo decir nada más. Estuvimos trabajando la situación, pero fue un error administrativo”.

¿Qué le deja el empate ante Guatemala?

- Destaco el esfuerzo de los dos equipos por ganar, cada uno con sus armas. En líneas generales hubo un gran despliegue físico, tuvimos un proyecto de partido y su hubiéramos estado más finos, resolvemos la situación. Vinimos a ganar con diferentes propuestas y hay un mérito importante por el carácter de los jóvenes, porque el promedio de edad fue de 25 años.

”Vine a ganar a Guatemala, es lo que me gusta, pero cuando no se puede, el empate vale. La igualdad fue lo más justo, porque el rival también tuvo oportunidades”.

¿Qué buscó al colocar a Sebatián Acuña como titular?

- Veníamos trabajando con Alejandro Bran, pero estuvimos evaluando con las herramientas que la Federación nos ofrece para analizar a los jugadores y llegamos a la conclusión que Acuña estaba en mejores condiciones para iniciar.

”No es una sorpresa que Sebastián esté en la Selección, porque lo viene haciendo bien en San Carlos, con un buen técnico y es algo para resaltar”.

La fase defensiva estuvo bien, pero se quería valorar el tema del ataque. ¿Qué sensación le deja la ofensiva?

- Fuimos muy eficientes en defensa y pese a que perdimos algunos duelos en el primer tiempo, lo corregimos en el segundo. En ataque nos faltó estar más finos, porque en el primer tiempo teníamos posibilidades en el uno contra uno, sin embargo, no ganamos porque los defensas de Guatemala estuvieron bien.

”Buscamos el juego asociado, pero nos faltó mejorar en el pase final o tener más criterio en la última fase”.

¿Siente que Costa Rica se cayó físicamente y el empate fue buen negocio?

- Vinimos a ganar. Lo que pasa es que en el fútbol juegan 11 contra 11, hay momentos del juego donde dominas y en otros el rival te somete, pero nunca sentí miedo en el partido y tampoco me sentí sometido. No hicimos tiempo, por algo el árbitro solo repuso dos minutos.

¿Qué tan conforme queda con Patrick Sequeira?

- Patrick es una realidad, está atajando en la liga de Portugal y aunque ha recibido goles en su equipo, lo viene haciendo muy bien. Tiene competencia también y es algo importante.

¿Qué le falta a Costa Rica para hacerse respetar en Centroamérica?

- A todos nos gusta ganar, pero no se perdió y el equipo fue competitivo. No soy de celebrar los empates, pero no me gusta perder y quiero ganar en todo.