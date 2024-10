Claudio Vivas explica por qué no le abre las puertas de la Selección a Diego Campos

A Diego Campos no le alcanza su buen momento en Alajuelense para ser llamado a la Selección Nacional. Otra vez quedó excluido para los juegos de este mes de la Liga de Naciones.

El mes pasado, no fue tomado en cuenta para los choques contra Guadalupe y Guatemala.

Campos no solo le ha aportado desequilibrio a la ofensiva de la Liga, sino también goles en todas las competiciones en las que participa el cuadro manudo, pero su regularidad no terminó de convencer a Vivas, quien explicó por qué no toma en cuenta al futbolista rojinegro.

“A Diego Campos lo he estado observando desde que me tocó asumir este reto. Sostengo que él tiene buen nivel y puede competir, y quizá puede sonar un poco injusto, pero también considero que hay jugadores en esta convocatoria que han tenido mayor participación en sus clubes”, dijo Vivas.

Aunque parezca extraño, Vivas agregó que a él le gusta el juego de Diego Campos, pero profundizó en su decisión de no convocarlo para los partidos del viernes de la otra semana contra Surinam y el martes 15 de este mes ante Guatemala, en el Estadio Nacional.

“Como ustedes verán, hay mucha competencia en la posición de Diego. Estuve en el juego contra Comunicaciones y, la verdad, hizo un buen partido, pero se le vio cansado y creo que por eso el entrenador decidió el cambio. Particularmente es un jugador que me gusta, pero para estos dos partidos hay otras opciones. No quiero acumular futbolistas en la misma posición”, resaltó Vivas.

El timonel añadió que posee variantes para jugar con tres delanteros, o con dos, con un volante ofensivo y dos puntas.

Diego Campos tiene 11 goles en todas las competencias que participa con Liga Deportiva Alajuelense, pero no logró ser llamado a la Selección Nacional. (Concacaf.com/STRAFFONIMAGES/MILTON FLORES)

“No quiero acumular nombres o jugadores en la misma posición y no poder darles la oportunidad que merecen”, destacó Claudio Vivas.

Diego ya había integrado la Selección Nacional en 2023, cuando jugó un amistoso y participó en la Copa Oro, donde incluso marcó un gol.

La ofensiva de Costa Rica para los juegos contra Surinam y Guatemala, por la Liga de Naciones, está compuesta por Manfred Ugalde, Joel Campbell, Alonso Martínez, Kenneth Vargas, Álvaro Zamora, Warren Madrigal y Andy Rojas.