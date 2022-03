Anthony Contreras: ‘No practico las chilenas, todo fue por instinto’

Anthony Contreras comentó que su primer gol con la 'Tricolor' es muy importante y espera seguir dándole alegría a todos los costarricenses. Fedefútbol

Con un golazo de chilena al minuto 30, el delantero Anthony Contreras abrió el camino del triunfo de Costa Rica 2 1- frente a El Salvador y demostró, una vez más, que la camiseta de la Selección Nacional no le pesa, sino que por el contrario le sienta bien

Por segundo partido consecutivo el joven oriundo de Pavas salió como titular en la Tricolor y no decepcionó al técnico Luis Fernando Suárez, quien le tiene confianza, luego de tenerlo en el último microciclo, donde se ganó un puesto en el combinado patrio.

“La verdad no tengo palabras para explicar lo que siento. Siempre quise esta oportunidad que estaba esperando, gracias a Dios se me ha estado dando, siento que lo he hecho de buena manera, sobre todo por el gol. Quiero agradecerle a mi familia, a mis amigos, a todos los que han estado conmigo y por supuesto a Dios que me dio la confianza para alcanzar mis metas”, agregó Contreras.

“No practico las chilenas, pero cada vez que veo el balón arriba tengo como esa variante y bueno fue por instinto que se me vino en ese momento. Gracias a Dios pude hacerla y terminó en gol. Siempre trabajo para cumplir, sé que me falta mucho, por lo que hay que seguir trabajando en la Selección para darle más alegrías al país” recalcó Contreras.

Aprender de todos

El joven oriundo de Pavas y cuya ficha pertenece al Herediano, manifestó que siempre hace caso a los jugadores de más bagaje, de los cuales trata de aprender.

“Los compañeros de más experiencia me han aconsejado, que esté tranquilo, que juegue lo mío, es lo que dicen. Yo trato de hacer caso a todo lo que me dicen y doy el máximo en todos los partidos. Son experiencias muy lindas, por lo que tengo que agradecerle a Dios. Fue mi primer gol con la Selección y de qué manera, me siento muy contento con la anotación y el trabajo que hicimos”, dijo Contreras.

“Todo ha sido muy rápido, pero es fruto del esfuerzo que he tenido en estos años. Lo he hecho bien, pero me falta mucho por aprender de los mejores. Sinceramente el técnico me dice que haga lo que yo sé hacer, como lo hice en mi equipo y en los microciclos. El sabe que a mí me gusta el sacrificio, la presión y me manda a eso y lo disfruto dentro de la cancha”, indicó.

El ariete de 23 años aseguró que todos los jugadores siempre desean ser titulares y por eso aspira a mantenerse como estelar en la escuadra de Suárez por tercer partido consecutivo.

“Siempre estoy disponible, para jugar, obviamente todos queremos ser titulares, pero es con el trabajo y convenciendo al entrenador que uno puede ser titular. Irme a Guanacasteca no fue fácil, estaba en el Herediano y saber que iba para Guanacasteca no estaba seguro”, acotó Contreras.

“Sin embargo, fue una buena decisión la que tomé con mi familia y mi representante. Como dije, no estaba muy convencido, pero confíe en Dios y la verdad las cosas me han salido muy bien desde que llegué a Nicoya, donde me han tratado como una familia”, enfatizó.