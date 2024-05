Andy Rojas pasó de quedar excluido de la Selección de Costa Rica por falta de visa a estar a las puertas del debut

Su velocidad, su picardía y sus goles deslumbraron a propios y extraños en el Torneo Clausura 2024, donde fue figura en el ataque del Club Sport Herediano y marcó cinco anotaciones.

Hace dos meses, el llamado a la Selección Nacional para Andy Rojas parecía inminente, de cara al repechaje por un boleto a la Copa América ante Honduras y al duelo amistoso ante la Selección de Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022. No obstante, a sus 18 años, el destino le cometió una “falta artera” y lo dejó sin oportunidad de integrarse a la Tricolor. El no contar con visa de ingreso a los Estados Unidos le impidió estar presente en ambos partidos.

Sin embargo, el fútbol da revanchas y el técnico Gustavo Alfaro llamó a Andy para el microciclo rumbo al juego ante Uruguay, de este viernes 31 de mayo a las 8 p. m. en el Estadio Nacional, de donde saldrá la base para el primer juego eliminatorio rumbo al Mundial de 2026, ante San Cristóbal y Nieves, este jueves 6 de junio en el Estadio Nacional, a partir de las 8:30 p. m.

“Lo de la visa pasó muy rápido. La verdad, estaba un poco frustrado, triste. Era un partido muy importante para la Selección Nacional, pues nos jugábamos el pase a la Copa América y además jugar ante Argentina, la campeona del mundo. Ahora estoy tranquilo, pero en ese momento estaba un poco frustrado. La verdad tengo que hacer las cosas bien y ganarme un puesto en la Selección”, indicó Rojas.

Andy Rojas quiere ganarse un puesto en la Selección Nacional

Andy aseguró que es una gran oportunidad estar en la Selección mayor, por lo que intentará convencer al técnico Gustavo Alfaro de que tiene las condiciones para ganarse un puesto.

“Es una gran responsabilidad estar en la Selección. Estoy tranquilo y tengo la mente puesta en ganarme un lugar para la Copa América. Estoy enfocado en que las cosas me salgan bien y poder seguir creciendo y tomando experiencia”, manifestó Rojas.

El joven extremo confesó que está tranquilo y cuenta con la confianza de sus compañeros. No obstante, aún está pendiente la aprobación de la visa. Aunque han cumplido con todos los trámites, de momento no le han entregado el documento. Espera que todo esté solucionado antes de que el técnico Gustavo Alfaro dé la lista definitiva para el Torneo Continental que se realizará en los Estados Unidos.

Precisamente, Andy declaró que tiene muy claro qué es lo que le pidió el técnico Alfaro y además cuenta con el apoyo de sus compañeros y familiares.

“Estar en la Selección Nacional es una gran responsabilidad. Sé que tengo que hacer las cosas bien. El entrenador me pide que juegue más por dentro, que busque asociarme con mis compañeros, porque a este nivel se debe jugar a otro ritmo. Es necesario mejorar y hacer bien las cosas para poder hacer diferencia en los partidos”, añadió Rojas.

Andy declaró que en la Selección Nacional recibe el apoyo de sus compañeros del Herediano, en especial de Orlando Galo, así como de su tío, el exjugador Óscar Rojas, y sus padres, quienes siempre lo apoyan.

“Ellos me insisten en que esté tranquilo. No tengo nada que demostrar, por lo que debo hacer lo mío de la mejor manera. Debo tener confianza en mi fútbol y hacer caso a las indicaciones que me dan. Vamos creciendo poco a poco y espero aportar lo mejor de mí en la Selección Nacional”, aseguró Rojas.