Josimar Alcócer agradece la decisión del técnico Gustavo Alfaro que le cambió por completo la temporada

Con solo 19 años, el delantero de Alajuelense, Josimar Alcócer, se marchó al Westerlo de Bélgica con el fin de consolidarse en Europa y buscar nuevos destinos y retos internacionales.

Sin embargo, las lesiones frenaron la evolución del joven atacante. Después de su debut con el Westerlo, el pasado 20 de agosto de 2023 frente al RSC Anderlecht, inició su calvario por una lesión que lo mantuvo 13 partidos sin jugar y en cinco más como suplente.

Según datos de Radio Columbia, al 17 de marzo de 2024, el futbolista apenas había jugado 23 minutos oficiales y sus opciones de consolidarse eran escasas debido a una dolencia en la rodilla derecha que lo mantuvo al margen del primer equipo.

No obstante, el seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, creyó en las capacidades del futbolista y lo convocó al repechaje frente a la representación de Honduras y al juego ante Argentina.

Aunque no vio acción ante los catrachos en el decisivo compromiso que le permitió a la Tricolor avanzar a la Copa América, fue titular ante Argentina durante 68 minutos, lo que le volvió a abrir las puertas en su club y le permitió cerrar la temporada con regularidad y la confianza del cuerpo técnico.

Debido a su buen desempeño, Alfaro lo tomó en cuenta de nuevo y lo llamó para el partido amistoso ante Uruguay, este viernes 31 de mayo de 2024 en el Estadio Nacional a partir de las 8 p.m.,

Alcócer es parte de los 32 jugadores que también esperan ser parte del arranque de la eliminatoria mundialista ante San Cristóbal y Nieves el próximo 6 de junio, y finalmente de la Copa América en Estados Unidos, donde la Sele enfrentará a Brasil, Colombia y Paraguay a partir del 24 de junio.

“En Bélgica, al inicio fue complicado por el tema de la lesión que tuve y no jugué mucho. Por dicha, en los últimos partidos pude jugar bastante y sumar muchos minutos. No fue sencillo, pero poco a poco me fui adaptando y tomando ritmo de competencia”, manifestó Alcócer.

Josimar Alcócer y el juego que le cambió la vida

Para el artillero juvenil, el llamado a la Tricolor y salir como titular ante Argentina fue el detonante para tener mayor protagonismo en su equipo.

“La oportunidad que me dio el profe (Gustavo Alfaro) en la Selección y ser titular ante Argentina influyó para que en mi equipo tuviera más minutos. Prácticamente, desde que jugué ese partido (26 de marzo), en el Westerlo tengo más protagonismo. Eso se dio gracias a que el profe demostró que tenía confianza en mí. Lo que queda es seguir dándolo todo para que siga confiando en mis capacidades”, añadió Alcócer.

Josimar agradeció el gesto de Alfaro, quien viajó a Bélgica para conocer cuál era su situación y motivarlo. También le confesó que contaba con él, a pesar de que no pudo observarlo en los entrenamientos por situaciones de horario.

“Para mí fue muy importante, porque uno está en un país donde se habla un idioma diferente y no es fácil adaptarse. Por eso el gesto del profe de viajar e interesarse en mi situación me llenó de confianza y desde entonces trabajo para estar en la Selección”, enfatizó Alcócer.

El exdelantero manudo agregó que su deseo es tener mayor protagonismo en la Tricolor.

“Estoy muy emocionado, porque se vienen partidos muy importantes. Todos queremos estar en la Copa América, hacer un buen torneo e iniciar bien la eliminatoria mundialista. Se vienen cosas importantes y queremos hacerlo bien para agradecerle la confianza al profe”, reiteró Alcócer.