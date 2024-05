En la Selección de Costa Rica aún intentan digerir impactante noticia

Hace apenas una semana, La Nación dio la noticia de que el guardameta Keylor Navas Gamboa se retiraría de la Selección Nacional, después de 16 años formando parte del combinado patrio.

La noticia, horas después, fue confirmada por el propio Keylor en sus redes sociales, donde explicó los motivos por los cuales dejaría de defender el marco de la Tricolor, tras haber jugado más de 100 partidos internacionales y tres Copas del Mundo.

Sin duda, para sus compañeros de la Selección, quienes fueron convocados para el microciclo de cara al amistoso ante Uruguay este viernes 31 de mayo, a las 8 p. m., en el Estadio Nacional, fue una noticia inesperada que les causó un enorme pesar.

Sin embargo, aseguran que la vida continúa y que ahora vendrá el momento en que los arqueros que sean llamados puedan demostrar su buen nivel en las diferentes competiciones europeas.

Francisco Calvo, quien compartió con Keylor en los dos últimos mundiales, indicó que no salía de su asombro cuando le comunicaron que Navas no regresaría a la Tricolor.

“La verdad, me impactó la noticia. Iba conduciendo en mi automóvil a casa y no estaba viendo el teléfono. Cuando llegué, mi mamá me lo dijo. Fue impactante. A Keylor solo queda agradecerle por todo lo que nos dio, por tantas alegrías. Como a todos en la vida nos pasa, hay un momento para retirarse. Sé que él nos seguirá apoyando y aportará bastante”, comentó Calvo.

Por su parte, el delantero Josimar Alcócer, del Westerlo de Bélgica, indicó que deben agradecer a El Halcón por los grandes momentos que le dio a la representación patria.

“Para todos fue sin duda impactante. Sabemos lo profesional que es, lo importante que es en la historia de la Selección Nacional y todo lo que hizo por Costa Rica en los mundiales. Me parece que vienen buenos guardametas y el marco queda en buenas manos”, manifestó Alcócer.

En el caso del juvenil Andy Rojas, delantero del Herediano, confesó entre risas que compartir con Keylor Navas era uno de sus grandes anhelos.

“La verdad, me faltó la oportunidad de compartir con Keylor. ¿A quién no le hubiese gustado? No se me dio. Keylor fue un referente en la Selección Nacional y un gran ejemplo para todos”, añadió Rojas, quien busca un cupo en la representación patria para la Copa América.

El combinado patrio realizó este martes un trabajo a doble sesión. Un grupo trabajó en cancha por la mañana y por la tarde tuvo sesión de gimnasio. Este jueves se espera que el grupo de 31 futbolistas entrene completo para afinar los detalles de cara al compromiso ante los charrúas este viernes.