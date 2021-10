Análisis jugador a jugador de la Selección de Costa Rica

De visitante Costa Rica ha sido básicamente contener y contener, pero no se le saca provecho al balón cuando se recupera y no hay claridad sobre el plan en la fase ofensiva. La Selección no fluye en ataque, solo se ven jugadas aisladas y cuando se apela solo a soportar atrás, es muy difícil.

El costarricense Keysher Fuller se aplicó tácticamente y se desempeñó como volante y como lateral ante Estados Unidos. Fuller marcó el gol de la Selección, pero también falló en el segundo tanto de los norteamericanos. (EMILEE CHINN/Getty Images via AFP)

Sin duda que lo más preocupante es lo que pasa con la pelota, porque la Nacional no encuentra un plan bien estructurada; ya sea salir a la contra o con más elaboración.

Ante Estados Unidos la Sele sorprendió con un 1-4-4-2, pero con variantes tácticas al defender, ya que se el esquema se transformaba en un 1-5-3-2 o un 1-5-4-1 al no tener la pelota. Se golpeó rápido y esto fue bueno, porque en los primeros minutos no se pasaron grandes apuros, más allá de no tener mucha posesión.

Sin embargo, se terminó retrocediendo demasiado, la Nacional se metió muy atrás y solo se dedicó a contener, lo que se pagó caro. Es más, en el complemento se perdió toda presencia en el área rival.

[ Selección de Costa Rica aún no debe darse por vencida: sigue a tres puntos de volver a la pelea ]

Si el plan era salir a la contra, el técnico debía tener a jugadores rápidos en salida, pero no encontró una buena línea de juego que le permitiera fluir en ofensiva y tener claridad.

Análisis de los jugadores de la Selección:

- Keylor Navas (6):

No tuvo mucho trabajo. El gol que le marcan es de alta factura y no se le pudo achacar nada. Su lesión fue un golpe fuerte para la Selección.

- Ricardo Blanco (8):

Hizo un buen trabajo defensivo, no solo marcando por el costado, sino que se metió mucho al centro de la zaga, cortó balones y anticipó.

- Óscar Duarte (8):

Jugó casi perfecto. Fue muy sereno para marcar y se impuso en los duelos abajo y arriba. Tuvo mucho control y cuando recuperó, entregó el balón limpio.

- Francisco Calvo (8):

Se complementó muy bien con Duarte. Buena lectura para salir a cortar; cuando el rival llegó por las bandas aguantó y cuidó muy bien su zona.

[ Francisco Calvo: ‘Estoy convencido de que en noviembre vamos a ganar los seis puntos’ ]

- Rónald Matarrita (7):

Se posicionó bien, pero en ocasiones no presionó el balón y flotó en la marca, lo que le pasó en el gol. Es muy intenso y se faja, pero le falta esa presión.

- Keysher Fuller (7):

Hizo una tarea táctica muy buena, porque estuvo como volante y fue incisivo, pero también se metió como lateral y ayudó. Eso sí, falló en el segundo gol.

- Yeltsin Tejeda (7):

Cerró muy bien el centro, su ubicación fue buena porque leyó mejor el juego y no cometió faltas innecesarias. Además, no tuvo tanto fallo con la pelota.

- Celso Borges (8):

Hizo buena defensa con Tejeda y se paró delante de la línea de centrales para resguardar esa zona, pero también intentó ir al ataque. Tuvo mucho sacrificio.

- Bryan Ruiz (7):

Muy intermitente, porque tiene genialidades, como el taco del primer gol, pero en ciertas transiciones se queda corto y no es tan eficiente. Hizo mucha defensa.

[ Opinión: ¿Cómo pedirle más a los viejos héroes de la Selección de Costa Rica? ]

- Johan Venegas (5):

Le costó mucho el partido, se vio muy aislado y cuando recibió el balón buscó solo las individualidades. Se sacrificó en defensa, pero en ataque no pesó.

- Jonathan Moya (5):

En el primer tiempo perdió mucho balón, porque no pudo recepcionar y descargar. Es un peón y lucha, aunque su tarea principal es generar y no pasó.

- Leonel Moreira (6):

Tuvo una intervención salvadora, pero el segundo gol entra por su palo y esto se da porque no ataca de la mejor manera la pelota. Debía fajarse en su esquina.

- Rándall Leal (5):

Su producción fue nula o mínima y aunque le dieron poco balón, debía pesar y fabricar jugadas. Al final, terminó solo corriendo, pero sin aportar como debe.

- Álvaro Saborío (-):

Tuvo muy pocos minutos. Trató de presionar y de aportar sacrificio, sin embargo, no lo buscaron por arriba, que es su fuerte, y no tuvo injerencia.

- Kendall Waston (-):

Ingresó por Duarte, quien tenía problemas físicos ante el desgaste. No tuvo tiempo para pesar y tampoco se le pudo sacar provecho a su juego ofensivo.

- Christian Bolaños (-):

Fue un cambio tardío, porque era casi imposible que pesara con su juego en tan poco tiempo. Dio un buen centro en un tiro libre y regaló un balón.