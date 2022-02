Amelia Valverde satisfecha con debut de Selección, pero reconoce cuál es la verdadera exigencia

La Selección Nacional Femenina inició su ruta eliminatoria rumbo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 con una goleada indiscutible 7 a 0 sobre San Cristóbal y Nieves, lo que da confianza en la primera fase de este camino. Eso sí, la entrenadora Amelia Valverde sabe muy bien que la exigencia va más allá y estar en la Copa del Mundo es una necesidad para el fútbol tico.

[ Selección Femenina cumplió con lo que tanto se le exigía ]

La ruta es larga y el paso obligatorio es ser líder del grupo que comparten también con Guatemala, Curazao e Islas Vírgenes, ya que solo los combinados que finalizan en lo más alto pasan a la segunda fase, en la que estarán ocho equipos y se entregarán cuatro boletos directos y dos para repechaje (se realizará en Monterrey, México en julio).

Valverde no escondió que hace cuatro años recibió un golpe muy duro al no llegar a Francia 2019 y lo mismo, ahora apuntan a no repetir y consolidar a un grupo de mucha calidad, que combina jugadoras de experiencia y jóvenes de mucha proyección.

¿Sale satisfecha con este resultado de 7 a 0?

Sin duda que salgo contenta, porque se cumplió el objetivo. Queríamos los tres puntos, empezar ganando y mejorar la contundencia y se hizo. Además, siempre vamos a estar en la valoración para poder mejorar, porque esta es una Selección que tiene mucho potencial, con jugadoras con muchas características en diferentes puestos y nos da para modificar la forma en algunos momentos.

”Siempre queremos que el equipo juegue mejor, siempre hay una manera de hacerlo y a partir de ahora nos corresponde hacer la valoración del próximo rival y corregir lo que hicimos nosotros”.

¿Cómo se tiene que medir a esta Selección, la exigencia es llegar al Mundial sí o sí?

El primer objetivo es pasar esta primera fase y tenemos cuatro partido muy importantes y complicados. Para el segundo juego nos toca ir a una cancha sintética, muy diferente a lo que hemos venido haciendo y luego viene la fecha FIFA de abril. Nuestra meta es llegar a esa segunda fase y luego estamos claras en que son cuatro plazas directas para el Mundial.

”Hemos venido trabajando, tuvimos 10 fogueos en el 2021, hace cuatro años tuvimos una experiencia nada grata en el premundial y ahora es una responsabilidad intentar llegar a la Copa del Mundo y por ende, tratar de hacer lo mejor en esta primera fase de la eliminatoria, para luego afrontar lo que viene”.

La entrenadora de la Selección Nacional, Amelia Valverde, salió satisfecha con el debut en la eliminatoria de la 'Tricolor'. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué aspectos debe seguir trabajando luego de este inicio de la eliminatoria con goleada?

Uno de los objetivos es trabajar sobre la contundencia e intentar mantener el cero atrás, este último aspecto fue uno de los grandes problemas del año anterior. El rival tuvo dos tiempos muy diferentes, terminó muy encerrado atrás y aunque generamos muchas opciones, no concretamos la mayoría. Rescato que en el balón parado nos vimos fuertes, abrimos el marcador y a partir de ahí tomamos el control del choque.

¿Qué tan crucial era iniciar la eliminatoria con una goleada tan contundente?

El principal objetivo en el inicio era sacar los tres puntos sí o sí. Lo hicimos de buena forma, jugamos bien, crecimos en el juego y aunque iniciamos un poco tímidas, incluso con la situación del penal. Sin embargo, una de las ventajas fue que anotamos luego de que se detuvo el penal y crecimos en el juego.

”La Selección toma confianza con este resultado. Si bien, a estas jugadoras las tenemos hace varias semanas con nosotros, hemos tenido que adaptar la parte del ritmo de juego”.

¿Cómo se encuentran Viviana Chinchilla y Gloriana Villalobos?

La primera valoración inicial es que vamos a contar con ellas, pese a que salieron de cambios con problemas físicos. Lamentablemente tenemos las ausencias de Shirley Cruz y Yaniela Arias para estos dos partidos por temas de salud y son dos volantes, pero hemos tratado de sobrellevar esto.

Islas Vírgenes no tiene liga femenina, ¿qué tan complejo es analizar a un rival del que se conoce mínimo?

Evidentemente que no tengan liga femenina limita el desarrollo del fútbol femenino en su país, pero sí tiene una selección que compite. Basamos el análisis en lo que hizo este equipo en las últimas eliminatorias, tanto para ir a Francia 2019, a Tokio 2020 y lo que presenta hasta ahora. Nosotros debemos de hacer valer lo bueno que hicimos en el debut y sacar el resultado.