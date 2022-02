Selección Femenina cumplió con lo que tanto se le exigía

Sin faltarle el respeto al modesto combinado de San Cristóbal y Nieves, no había discusión sobre quién ganaría en el debut eliminatorio de la Selección de Costa Rica, en el Estadio Nacional; lo que realmente estaba pendiente de conocer era cuántos goles conseguiría la Tricolor y si cumpliría con lo que se exige.

La Selección Nacional de Costa Rica debutó con goleada en su camino mundialista rumbo a la Copa del Mundo Australia y Nueva Zelanda 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Al final, la Sele inició la ruta hacia el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 como debía, con una goleada contundente 7 a 0. Eso sí, no se puede tapar tampoco que el adversario daba para abombar las redes ocho, nueve o hasta 10 veces. No es ser mezquino con el combinado patrio, simplemente es que las dirigidas por Amelia Valverde montaron un monólogo ante unas rivales que no tienen nivel profesional y generaron cuanto quisieron, al punto de terminar con 33 remates, tres de ellos en los palos.

Aunado a esto, es importante resaltar que en esta primera fase solo clasifica el líder, en un grupo de cinco, para la ronda definitiva que da los cuatro cupos directos y los dos repechajes (se realizará en Monterrey, México en julio con ocho selecciones). El gol diferencia puede marcar mucho, si se toma en cuenta que la Sele comparte zona también con Guatemala, Curazao e Islas Vírgenes de Estados Unidos. Precisamente las chapinas se impusieron 9 a 0 ante Curazao y por ahora son dueñas del primer lugar.

De igual forma, por ahora las ticas solo deben enfocarse en sumar de a tres en todas sus presentaciones y empezaron como se debía. Este resultado da confianza para viajar este viernes hacia Islas Vírgenes y preparar el segundo choque en esta fecha FIFA, el próximo domingo a las 3 p. m. El desgaste es importante y Valverde no solo tendrá que suplir a dos jugadoras que dieron positivas de covid-19, sino que Viviana Chinchilla y Gloriana Villalobos salieron con dolencias y se desconoce si estarán en la segunda jornada.

En lo que respecta al duelo con San Cristóbal y Nieves quedará enmarcado en la historia como el primer choque eliminatorio que disputa la Mayor en territorio nacional. Si bien, el inicio fue complejo tras el penal en contra, la arquera Daniela Solera tapó y dio seguridad.

La Nacional dominó la pelota en todo momento y el gran punto a trabajar es la generación en el último cuarto y el asociarse mejor; de igual forma la táctica fija abrió todo. Mariana Benavidez empezó la fiesta de cabeza tras cobro de tiro de esquina de Katherine Alvarado en el minuto 15, Priscilla Chinchilla puso el 2 a 0 en el 45′ y Katherine Alvarado selló el 3 a 0 antes del descanso, de nuevo en un córner que ejecutó Alvarado.

En el complemento Benavides consiguió su doblete en el 53′ (4 a 0), Raquel Rodríguez también concretó para el 5 a 0 en el 57′, Gloriana Villalobos consiguió en 6 a 0 en el 59′ y Alvarado puso el 7 a 0 de penal en el 90+6′.

Ficha del juego:

Costa Rica: 7

Titulares: Daniela Solera, Gabriela Guillén, Mariana Benavidez, Daniela Cruz, Carolina Venegas, Raquel Rodríguez, Lixy Rodríguez, Katherine Alvarado, Gloriana Villalobos, Fabiola Villalobos y Viviana Chinchilla. DT. Amelia Valverde.

Cambios: Priscilla Chinchilla (V. Chinchilla, al 25′), Melissa Herrera (L. Rodríguez, al 62′), Mariela Campos (Rodríguez, al 62′), Michelle Montero (Venegas, al 62′) y Emilie Valenciano (Villalobos, al 80′).

San Cristóbal y Nieves: 0

Titulares: Kyra Dickinson, Dalencia Roberts, Rozel Liburd, Cloey Uddenberg, Lavern Francis, Ellie Stokes, Phoenetia Browne, Tarvia Phillip, Brittney Lawrence, Iyanla Bailey-williams y Shinell Mccalla. DT. Earl Jones.

Cambios: Kaleah Smith (Lawrence, al 56′), Alison Williams (Roberts, al 69′), Jahzara Claxton ( Mccalla, al 69′), Leranja Wilkinson (Stokes, al 84′) y Jarencia Jeffers (Uddenberg, al 84′).

Goles: 1-0 (15′): Benavides (Alvarado). 2-0 (45′): Chinchilla (G. Villalobos). 3-0 (45+2): Venegas (Alvarado). 4-0 (53′): Benavides (balón suelto). 5-0 (57′): Rodríguez (balón suelto). 6-0 (59′): G. Villalobos (balón suelto). 7-0 (90+6′): Alvarado (penal). Incidencias: 12′, penal detenido de Solera a Browne. Árbitros: Diana Pérez con Mayra Mora, Tonia DEane y Annays Rosario. Estadio: Nacional, 7 p. m.