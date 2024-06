A Patrick Sequeira una paliza le cambió la vida hace nueve años

En 2015, Patrick Sequeira integraba el equipo sub-15 de Limón F.C. En ese torneo menor de Unafut, el arquero y su plantel visitaron el Estadio Ricardo Saprissa, para un partido en el que el Monstruo era el favorito desde la previa. La expectativa no defraudó y la S goleó 7 a 0 a los caribeños.

Sequeira fue el portero titular de aquel plantel caribeño y, aunque vivió lo que cualquier portero llamaría la peor tarde de su vida, él más bien salió fortalecido de recibir siete anotaciones. Aunque ese montón de balones entraron, casi el triple fueron detenidos por él ante la mirada de Róger Mora, jefe del departamento de arqueros del Saprissa.

“A mí me dejó impresionado y yo recomendé traerlo. Lo que más me atrapó de él fue que era un tipo muy agresivo, motivado, se mantuvo siempre metido en el juego pese a ir perdiendo 5 o 6 a 0. A mí me sorprendió que la goleada nunca lo hizo bajar los brazos. A partir de ahí yo lo pedí para Saprissa”, declaró Mora.

De hecho, Mora recordó la conversación como si se hubiera dado hace unas horas. Le hizo saber a Randall Row, en ese momento en el área formativa, la importancia de sumar a Sequeira.

Patrick Sequeira logró una actuación destacada con la Selección de Costa Rica frente a Brasil. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Un torneo después del 7 a 0, Patrick estaba vestido de morado y comenzó a demostrar una disposición a entrenar que lo hacía un jugador diferente. Su estatura de 1.90 metros hacía prever a Mora que tenía entre sus guardianes del arco a un portero de exportación.

“En la administración de Paulo Wanchope, como gerente deportivo del Saprissa, él quería que Patrick adelantara su proceso de maduración. De esta forma, jugó en el alto rendimiento con 17 años, pero logró responder a las expectativas”, añadió Mora.

Siempre tranquilo, educado y sin mostrar demasiado sus emociones, el espigado guardameta recibió la oportunidad de irse a España, al Real Oviedo, donde estuvo cedido por dos años.

En España, desarrolló aspectos técnicos que debía mejorar respecto a lo poco mostrado en Costa Rica, porque en la Primera División de nuestro país nunca jugó.

“Muchas cosas he mejorado, tanto físicas como mentales. Aquí el jugador tiene otra mentalidad. Físicamente hablando, he crecido, pero sobre todo técnicamente, porque acá piden que el portero salga jugando. La mayoría de técnicos eso es lo que buscan y por dicha en este fútbol he aprendido bastante de eso”, confesó en una entrevista con este diario en 2019.

Pese a que Patrick estaba continuando su proceso, hace un par de años hizo el intento de volver a Costa Rica. Una llamada sorprendió a Róger Mora.

LEA MÁS: Arquero tico se ilusiona al seguir camino trazado por Keylor Navas

“Me llamó para preguntarme cómo estaba la oportunidad de volver al Saprissa, pero yo inmediatamente le dije: ‘Usted ya logró salir, ¿qué va a venir a hacer acá?’ Al final, me hizo caso”, aseguró entre risas Mora.

Uno de los temas que siempre se le ha pedido a Sequeira es su mentalidad y su ambición por crecer.

“Hay muchachos que no saben lo que tienen, ni las capacidades que tienen, hasta que llega alguien y se los hace notar. Lo que el entrenador de la Sele ha hecho con Patrick es genial, porque lo ha hecho confiar en él. Le dio luz verde para crecer”, sentenció Mora.

Enfrentar la sombra de Keylor Navas no es nuevo para Patrick. Por su andadura en el fútbol internacional, el ahora titular de la Selección de Costa Rica ha tenido que lidiar con la comparación.

“Yo vine a España un poco más joven que Keylor y eso me ha ayudado a mejorar y crecer. Sabemos que Keylor tiene una gran carrera, y es algo que todo el mundo desea. A mí me gustaría tener una carrera como la de él, pero es difícil, es un arquero muy top”, añadió en 2020.

LEA MÁS: Patrick Sequeira: El arquero saprissista que aprendió el estilo de Wálter Centeno en España

Un portero que en categoría menor recibió uno de los golpes más duros, una escandalosa goleada en contra, nunca se rindió, pese a su tímido carácter fuera del campo.

Aquel carácter que demostró Patrick fue muy similar al que lució frente a Brasil, en su estreno en Copa América, donde fue determinante para que la Selección de Costa Rica no perdiera. La actuación del caribeño fue tan buena que la Conmebol lo designó jugador del partido y además lo nombró el arquero de la jornada uno del torneo.