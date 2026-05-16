Selección de Irán viaja a Turquía para campamento antes del Mundial 2026

Teherán, Irán. La selección de Irán partirá el lunes por la mañana rumbo a Turquía para realizar una concentración de preparación, antes de viajar a Estados Unidos, donde debe disputar el Mundial 2026, que comienza el 11 de junio, anunció este sábado el DT Amir Ghalenoei.
Esta etapa de preparación tendrá lugar en Antalya, donde el llamado Team Melli ya había disputado partidos amistosos a finales de marzo, incluyendo una goleada ante Costa Rica.
La convocatoria incluirá a 30 jugadores, de los cuales un máximo de 26 serán finalmente seleccionados para el Mundial. Entre los jugadores citados figuran el veterano portero del Tractor SC Alireza Beiranvand (33 años) y el delantero del Olympiacos Mehdi Taremi.
“Elegir a 30 jugadores para esta última concentración de preparación antes del Mundial ha sido la decisión técnica más difícil de mi carrera como entrenador”, declaró Amir Ghalenoei, antes de asegurar que había confeccionado su lista basándose únicamente en “criterios técnicos”.
En Antalya, Irán espera disputar dos partidos amistosos, aunque hasta ahora solo se ha confirmado un encuentro contra Gambia el 29 de mayo, según Sam Mehdizadeh, agente de partidos irano-canadiense al frente de una empresa que organiza partidos amistosos.
Los jugadores también aprovecharán su estancia en Turquía para realizar los trámites relacionados con la obtención de visados para Estados Unidos, en pleno conflicto entre Teherán y Washington.
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, afirmó el jueves que aún no se había expedido ningún visado para el Team Melli.
Irán, que instalará su campo base en Tucson, Arizona, está encuadrada en el Grupo G e iniciará su Mundial frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, antes de enfrentarse a Bélgica en esa misma ciudad y después a Egipto en Seattle.