Selección de Costa Rica da confusas señales

La Selección de Costa Rica tuvo un desempeño contra Surinam en el empate 1 a 1 que dejó a la afición llena de dudas. Sobre todo, porque tácticamente tuvo comportamientos extraños. Por ejemplo, en lapsos, Joel Campbell jugó como un segundo volante central, pero no se tenía claro qué funciones cumplía. Ahora, contra Guatemala, este martes a las 6 p. m., se espera una luz de claridad en el juego.

La salida de Jefferson Brenes descuadró por completo el planteamiento, ya que Sebastián Acuña no logró sentirse cómodo en el campo, mientras que la Tricolor nunca pudo consolidar la posesión del balón ni una forma clara de atacar.

Rodrigo Kenton, entrenador nacional, fue enfático al señalar que Claudio Vivas, el seleccionador nacional, encontró un problema que Gustavo Alfaro ya había medio solucionado: adaptar el estilo de juego al recurso humano disponible.

“El asunto es que no se tiene el elemento humano para el sistema táctico que quiere desarrollar. El problema no es el dibujo, no es el esquema de juego, son los jugadores que se tienen para llenar ese dibujo. Siento que para lo que está pensando don Claudio no tiene jugadores, y eso hace que se vea a la Selección como un equipo dudoso”, profundizó.

Claudio Vivas estuvo muy atento al entrenamiento de este lunes. Foto: Prensa Fedefútbol.

Kenton explicó que, para ocupar la zona medular, se necesita mucha intensidad en el juego.

“Él no va a decir que no quiere jugar, pero Joel no tiene una llegada explosiva, tampoco tiene un remate poderoso, pero si usted lo pone, él va a jugar. Siento que al seleccionador le faltó colmillo para sustituir a Joel y poner un verdadero mediocentro que pueda incorporarse desde atrás; Joel es para otra posición y otro estilo”, dijo.

Geiner Segura, otro técnico nacional, analizó con preocupación la situación, pero también hizo un llamado a darle espacio a Vivas, porque es claro que él lo que está tratando es de continuar la idea que había trazado Gustavo Alfaro.

“Se está agarrando la base que le dejó Alfaro. Siento que lo que pasa es que estamos comparando dos Costa Rica: la de la Copa América y la actual. Los rivales de ahora hacen que uno crea que Costa Rica puede ser más ofensiva, porque piensa que el adversario es de un nivel más bajo”, acotó.

“Yo creo que la Selección se ve confusa porque el rival lleva a otro plan operativo. En el pasado, se veía un plan operativo muy claro: jugar a la contra, y era solo eso”, añadió.

Segura se refiere a que las mejores actuaciones de Gustavo Alfaro fueron contra rivales que son muy superiores y que obligaron al plantel tico a replegarse. Costa Rica, en cambio, ante Surinam estaba obligada a llevar el peso del encuentro.

“Esto es de tiempo; hay que tener paciencia. Yo creo que tenemos una Selección en crecimiento, en desarrollo; se está en etapa de aprendizaje y proceso, y estas etapas son duras. Ahora sí siento que la Selección no puede estar tan cerrada; creo que hay jugadores de experiencia que pueden aportar y que simplemente se tomó la decisión de no llevarlos porque el grupo como que se está cerrando”, puntualizó.

Aunque la crítica está en el aire, el estratega Claudio Vivas defendió la labor de sus pupilos.

“Lo bueno de esta Selección es que, con las figuras que uno ponga, hay adaptación a cualquiera de los estilos: tenemos jugadores para presionar alto, para salir rápido y para el juego asociado. Con la pelota no es solo atacar, sino que también se defiende”, mencionó Vivas.

Consultado directamente por la función de Joel Campbell, respondió:

“Luego de la expulsión, el equipo se replegó, perdió el plan A de presionar al rival y pasó a resguardarse con un bloque intermedio o bajo”.

Ante Guatemala, la exigencia para Costa Rica es aclarar las dudas, pero no solo a nivel de resultado, sino también en cómo se juega y se obtiene el mismo.

Colaboró: Milton Montenegro.