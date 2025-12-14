¿Se va Washington Ortega a Colombia? Ojo a lo que dice Carlos Vela

(Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Carlos Vela afirmó que Liga Deportiva Alajuelense no ha recibido ninguna consulta por Washington Ortega.

Desde hace un par un días, algunos medios de comunicación en Colombia comenzaron a esparcir rumores de que el América de Cali y el Deportivo Cali quieren fichar al guardameta uruguayo Washington Ortega.

En Liga Deportiva Alajuelense no ha llegado absolutamente nada, ni una oferta concreta, ni siquiera una llamada sondeando cuál es el panorama del guardameta.

Antes del partido decisivo de la semifinal entre Alajuelense y el Municipal Liberial, el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

Y entre varios temas que abordó, el mexicano dio la posición oficial de Liga Deportiva Alajuelense sobre lo que se dice desde territorio cafetero, que evidentemente salpica en territorio nacional.

“Es 100% tema mediático, estamos mentalizados en el campeonato; no hay diálogos ni sugerencias. Y Washington está contento en el país y en el equipo”, afirmó Carlos Vela.

Incluso, Washington Ortega renovó su contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta 2028. Tiene 31 años y su cláusula de rescisión es alta.

Washington Ortega tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta mediados de 2028. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Yo creo que son cantidades privadas, todos los contratos tienen claúsulas de rescisión, pero sería mucho dinero”, apuntó Carlos Vela en Columbia.

Aunque él no quiso dar el monto, si un equipo quiere llevarse al guardameta charrúa con historial en el fútbol de Colombia, tendría que pagarle a la Liga $1 millón.

Otra consulta que recibió Carlos Vela fue qué pasará en el arco rojinegro ahora que Washington Ortega ya se recuperó de la lesión y está listo para entrenarse de nuevo con normalidad.

Eso porque cuando el charrúa se lesionó, apareció Bayron Mora, quien aunque estaba sin ritmo, ha sacado nota alta como guardián del arco rojinegro.

¿Volverá Washington Ortega o seguirá jugando Bayron Mora? Esa duda la tienen muchos y los mismos aficionados sacan sus propias conjeturas.

Algunos creen que Bayron debe continuar; otros piensan que tiene que retornar Washington Ortega. Pero la decisión final será propiamente de Óscar “Macho” Ramírez.

“Para nosotros es normal, tenemos grandes jugadores en todas las posiciones. A nosotros no nos sorprende la actuación de Bayron, confiamos en todos y esta problemática es para Óscar, pero esa competencia se vive en todas las posiciones”, aseguró Carlos Vela.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.