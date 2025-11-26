Washington Ortega ‘juega’ la final de la Copa Centroamericana a su manera

Washington Ortega se lesionó el domingo pasado y no jugará el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Washington Ortega se convierte en la gran baja de Liga Deportiva Alajuelense para el pulso de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú de Guatemala, pero el arquero uruguayo juega el partido a su manera, aunque sea desde afuera.

Después de sufrir una dolencia muscular en el muslo izquierdo, la Liga confirmó que el guardameta se perderá tanto el partido de este miércoles ante Xelajú en el Estadio Alejandro Morera Soto, como el encuentro del domingo 30 de noviembre, a las 11 a. m., contra Cartaginés, en Estadio José Rafael “Fello” Meza.

El arquero rojinegro se pronunció a través de su cuenta de Instagram y escribió un mensaje para el liguismo.

“Hola manudos, quería agradecerles por sus mensajes y su apoyo. Volveré lo más pronto posible y más fuerte”, apuntó Washington Ortega.

Además, hizo un pedido especial a la fanaticada rojinegra: “Este miércoles todos juntos alentando a los muchachos, todo va a salir bien”.

En la rueda de prensa organizada por Concacaf previo al inicio de la final de la Copa Centroamericana, Óscar “Macho” Ramírez dijo que no podía adelantar cuál de los arqueros sustituiría a Washington Ortega esta noche. El estratega de la Liga afirmó que su decisión ya estaba tomada, pero que primero tenía que hablar con sus jugadores.

Todo apunta a que el elegido es Bayron Mora, de 22 años, quien ingresó el domingo pasado a relevar al arquero estelar de Alajuelense y que ha tenido poca participación.

Baja de Washington Ortega revive un recuerdo en Alajuelense

Perder a su guardameta estelar en una final internacional no es ajeno a la historia de Liga Deportiva Alajuelense, porque ocurrió en la final de la Copa de Campeones de Concacaf contra Saprissa, en 2004.

La serie se encontraba 1-1 y Ricardo González recibió una tarjeta amarilla en el pulso de ida, con lo cual, el portero que había jugado todos los partidos anteriores quedaba suspendido para el desenlace de la final, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Fue la oportunidad de Wardy Alfaro de jugar y vivir ese partido memorable. Es solo una de esas cosas interesantes que pasan en el fútbol. A veces, alguien piensa que no podrá jugar y luego, de repente, tiene su oportunidad y lo hace bien. En las pocas oportunidades que tuvo Saprissa, Wardy respondió muy bien”, había mencionado Javier Delgado, quien dirigía a la Liga en ese entonces.

Óscar Ramírez conversa con su asistente técnico, Wardy Alfaro. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Fue una noche inolvidable para los manudos, con victoria de 4-0 ante Saprissa en el partido como tal y un 5-1 en el global de una final internacional que citó a rojinegros y morados.

“Ese equipo estaba muy bien equilibrado y nos ayudó a atacar desde ambos ángulos. No era solo Alajuelense solo iba a atacar de un lado, teníamos diferentes formas, diferentes variaciones y arriba con Froylan (Ledezma) y (Alejandro) Alpízar, fue una actuación completa. Fue uno de esos partidos con los que siempre sueñas y que se hizo realidad ”, concluyó Delgado.

Hoy, Wardy Alfaro es auxiliar de Óscar Ramírez, y seguramente tendrá a mano ese antecedente de cara a la Copa Centroamericana de Concacaf entre Alajuelense y Xelajú.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.