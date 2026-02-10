¿Se salvó Mauricio Wright del castigo por su polémica expulsión?

Mauricio Wright no podrá dirigir desde el banquillo en el partido entre Guadalupe y San Carlos.

Esa tarjeta roja que Keylor Herrera le mostró a Mauricio Wright en el partido entre Sporting y Guadalupe —que terminó 1-1 en el Estadio Puente Piedra—, sigue dando de qué hablar.

¿Se salvó Mauricio Wright del castigo? Guadalupe había anunciado con antelación que pediría que le revocaran la expulsión.

Lo cierto es que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dictó los castigos tras la sexta fecha del Torneo de Clausura 2026.

Y esta fue la decisión: “Sancionar al miembro del cuerpo técnico Wilber Mauricio Wright Reynold con un partido de suspensión y una multa de ¢150.000, de conformidad con el artículo 36 inciso 2) al ser la primera vez en la temporada que pierde el tiempo deliberadamente atentando contra el juego limpio”.

Antes de eso, el presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, dio su opinión sobre lo sucedido en el compromiso del domingo pasado.

“Lo que pude observar, de acuerdo con las imágenes que me proporcionaron del VAR, de la jugada revisada… Lo primero: el técnico de Guadalupe fue advertido diez segundos antes”, dijo Osses en declaraciones a Radio Columbia.

El jerarca de la Comisión de Arbitraje invitó a que se observe la secuencia completa de lo sucedido.

“Keylor Herrera se acerca al técnico y le dice: ‘Señor, por favor, necesito que esté dentro del área técnica. Usted no puede estar acá porque interfiere en la reanudación del juego. Hágase para atrás, el área técnica está más atrás’. El técnico no acata esta advertencia por parte del árbitro y, cuando se produce la reanudación del juego, él está fuera de la zona técnica, interfiriendo en la reanudación del partido”, mencionó Enrique Osses.

Para el dirigente chileno, Keylor Herrera no tenía otra opción que mostrarle la cartulina roja a Mauricio.

“Eso, de acuerdo con la regla (página 7, inciso 97), es tarjeta roja. El árbitro cumplió con todo lo que dice el reglamento: consideraciones para expulsar a un técnico o miembro del cuerpo técnico que no permite la reanudación del juego u obstaculiza esta. Por lo tanto, de acuerdo con la regla de juego, está correcta la expulsión del entrenador”, sentenció Osses.

Pero en Guadalupe no están muy convencidos. El club aseguró que ese tipo de decisiones “inciden directamente” en el desarrollo deportivo del partido y en el trabajo profesional del equipo.

“Guadalupe FC hace un llamado a la objetividad y rigurosidad arbitral, en resguardo de la integridad deportiva y la transparencia del campeonato”, recalcó el equipo.

Guadalupe pide la revocación de la tarjeta roja a Mauricio Wright por esta acción. 💥 pic.twitter.com/w7wRJKIgdw — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 9, 2026

Otros castigos de la jornada

Municipal Liberia

Se sancionó al jugador Waylon Francis Box con un partido de suspensión y una multa de ¢150.000 de conformidad con el artículo 36 inciso 3) al ser la primera vez en la temporada que utiliza recursos prohibidos de cualquier forma para evitar un gol.

Club Sport Herediano

Se sancionó al club con una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 41 inciso primero al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido.

Municipal Pérez Zeledón

Se sancionó al club con una multa de ¢375.000 de conformidad con el artículo 41 inciso primero al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido.

Se sancionó al jugador Eduardo Pastrana Reyes con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.

Deportivo Saprissa

Se sancionó al jugador Rachid Enrique Chirino Serrano con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por acumulación de dos tarjetas amarillas dentro de un mismo partido.