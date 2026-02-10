Puro Deporte

¿Se salvó Mauricio Wright del castigo por su polémica expulsión?

Esta es la decisión del Tribunal Disciplinario con respecto a la tarjeta roja de Mauricio Wright que ha dado tanto de qué hablar

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro
27/01/2025, San José, Guadalupe, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 5 del torneo de clausura 2026 entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Mauricio Wright no podrá dirigir desde el banquillo en el partido entre Guadalupe y San Carlos. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio WrightClausura 2026Tribunal Disciplinario
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.