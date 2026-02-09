Guadalupe pide que le quiten la roja a Mauricio Wright: vea la insólita expulsión

Guadalupe salió en defensa de Mauricio Wright y pretende que se le quite la tarjeta roja que le mostró Keylor Herrera.

Mientras que la lucha por el no descenso está que arde, pasan las horas y en Guadalupe no entienden por qué Keylor Herrera le mostró la tarjeta roja a Mauricio Wright en el partido contra Sporting, en el juego que acabó con un marcador de 1-1.

Jefry Valverde iba a hacer un saque de banda, chocó con el técnico guadalupano y hubo una serie de reclamos, en una expulsión insólita.

En la transmisión de Tigo Sports, José Alberto Montenegro señaló que “la jugada está muy rara”; mientras que Kristian Mora indicó que “Wright no se da cuenta de que viene Valverde”.

Guadalupe no se quedó cruzado de brazos y este lunes emitió un comunicado oficial en el que informa que recurrirá a las instancias correspondientes para solicitar la revocación de la tarjeta roja que le mostraron a Mauricio Wright.

“La decisión arbitral fue injustificada y desproporcionada. La decisión se produjo tras un contacto desmedido e intencional de un jugador rival con nuestro entrenador, quien se encontraba brindando indicaciones sin intención de interferir en la acción. Aun así, se determinó su expulsión, una resolución que no se ajusta a lo sucedido en la jugada”, aseguró Guadalupe en el pronunciamiento.

Además, ese club aseguró que ese tipo de decisiones incide directamente en el desarrollo deportivo del partido y en el trabajo profesional del equipo.

“Guadalupe FC hace un llamado a la objetividad y rigurosidad arbitral, en resguardo de la integridad deportiva y la transparencia del campeonato”, recalcó el club.

Vea la expulsión de Mauricio Wright

Guadalupe pide la revocación de la tarjeta roja a Mauricio Wright por esta acción. 💥 pic.twitter.com/w7wRJKIgdw — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 9, 2026