La polémica expulsión que encendió a Guadalupe: Enrique Osses dicta sentencia

La dirigencia de Guadalupe pegó el grito al cielo y hasta pretende reclamar por lo que ellos consideran una expulsión injusta que sufrió Mauricio Wright, técnico del equipo.

Guadalupe emitió un comunicado en el que informó que recurrirá a las instancias correspondientes para solicitar la revocación de la tarjeta roja que le mostraron a Mauricio.

Jefry Valverde iba a hacer un saque de banda, chocó con el técnico guadalupano y hubo una serie de reclamos en una acción que terminó con tarjeta roja para Mauricio Wright.

Muchos calificaron la roja como insólita, otros reaccionaron con sorpresa, y Mauricio le hizo cara a Keylor Herrera, árbitro del encuentro, como diciendo “¿qué le pasa?”.

Guadalupe pide la revocación de la tarjeta roja a Mauricio Wright por esta acción.

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, dio su opinión sobre lo sucedido en el compromiso del domingo pasado.

“Lo que pude observar, de acuerdo con las imágenes que me proporcionaron del VAR, de la jugada revisada… Lo primero: el técnico de Guadalupe fue advertido diez segundos antes”, dijo Osses en declaraciones a Radio Columbia.

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol, dijo Mauricio Wright fue advertido, antes de ser expulsado. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

El jerarca de la Comisión de Arbitraje invitó a que se observe la secuencia completa de lo sucedido.

“Keylor Herrera se acerca al técnico y le dice: ‘Señor, por favor, necesito que esté dentro del área técnica. Usted no puede estar acá porque interfiere en la reanudación del juego. Hágase para atrás, el área técnica está más atrás’. El técnico no acata esta advertencia por parte del árbitro y, cuando se produce la reanudación del juego, él está fuera de la zona técnica, interfiriendo en la reanudación del partido”, mencionó Enrique Osses.

Para el dirigente chileno, Keylor Herrera no tenía otra opción que mostrarle la cartulina roja a Mauricio.

“Eso, de acuerdo con la regla (página 7, inciso 97), es tarjeta roja. El árbitro cumplió con todo lo que dice el reglamento: consideraciones para expulsar a un técnico o miembro del cuerpo técnico que no permite la reanudación del juego u obstaculiza esta. Por lo tanto, de acuerdo con la regla de juego, está correcta la expulsión del entrenador”, sentenció Osses.

Pero en Guadalupe no están muy convencidos. El club aseguró que ese tipo de decisiones “inciden directamente” en el desarrollo deportivo del partido y en el trabajo profesional del equipo.

“Guadalupe FC hace un llamado a la objetividad y rigurosidad arbitral, en resguardo de la integridad deportiva y la transparencia del campeonato”, recalcó el equipo.