Se dictaron las sanciones de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026: revise si su equipo aparece en la lista

Creichel Pérez y Everardo Rubio no podrán jugar el fin de semana; mientras que Amarini Villatoro le provocó una multa a Cartaginés.

Pocas horas antes de que comience al jornada 11 del Torneo de Clausura 2026, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) dictó las sanciones correspondientes a la fecha que marcó el inicio de la segunda vuelta.

A continuación podrá repasar la lista de castigos, club por club, donde sin duda alguna llama la atención lo ocurrido con el técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro.

Club Sport Cartaginés

Sancionar al club con una multa de ¢400.000 de conformidad con el artículo 57 BIS inciso 11) al ser la primera vez en la temporada que no cumple con lo establecido en el Reglamento de Comunicación y Prensa en todo lo relacionado a la conferencia de prensa post partido.

Liga Deportiva Alajuelense

Sancionar al club con una multa de ¢562.500 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la tercera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Sancionar al jugador Creichel Pérez con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Municipal Pérez Zeledón

Sancionar al jugador Manuel Morán con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Puntarenas FC

Sancionar al club con una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Sancionar al jugador Krisler Villalobos con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Club Sport Herediano

Sancionar al jugador Everardo Rubio con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Deportivo Saprissa

Sancionar al club con una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Sporting FC

Sancionar al club con una multa de ¢843.750 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la cuarta vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).