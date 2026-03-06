Puro Deporte

Se dictaron las sanciones de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026: revise si su equipo aparece en la lista

El Tribunal Disciplinario dio a conocer los castigos que dejó la jornada 10 del Clausura 2026 y hay siete clubes con sanciones

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Creichel Pérez y Everardo Rubio no podrán jugar el fin de semana; mientras que Amarini Villatoro le provocó una multa a Cartaginés.
Creichel Pérez y Everardo Rubio no podrán jugar el fin de semana; mientras que Amarini Villatoro le provocó una multa a Cartaginés. (Prensa Alajuelense, Jonathan Jiménez y Jorge Navarro/Fotocomposición en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clausura 2026Sanciones fútbol nacional
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.