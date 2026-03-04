Amarini Villatoro hace algo que ningún entrenador se atreve (y se ganará un fuerte castigo)

El entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, sorprendió a todos al tomar una decisión que, sin duda, le traerá consecuencias a su equipo.

“Esto es extraño. Fuimos a hablar con el entrenador y hasta el momento no ha querido bajar (a la conferencia de prensa). Le consultamos al periodista (del equipo) y nos dijo que nada puede hacer. Estaba encerrado con sus jugadores. Es por eso que agilizamos un poco esto y llamamos a los jugadores de Alajuelense a la zona mixta”, dijo Erik Mora, comisario de la Unafut posterior al compromiso que los manudos ganaron 2-0 en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y es que Villatoro no aparecía en la sala de conferencias de prensa, como exige el reglamento.

Habían pasado cerca de 15 minutos desde que el técnico de Alajuelense Óscar Ramírez dio su conferencia y tanto los periodistas como la dirigencia manuda estaban incómodos ante la decisión de Amarini de no presentarse a tiempo.

Por lo general, todos los entrenadores respetan los lineamientos de atención a prensa, incluso después de las derrotas más dolorosas.

De acuerdo con el reglamento de la Unafut, la multa por atrasar la conferencia de prensa es de ₡500 mil; no obstante, el castigo económico podría ser mucho mayor, por presuntamente no hacerle caso al comisario de Unafut y por la duración de la tardía conferencia.

El tiempo transcurrió y el estratega blanquiazul por fin apareció y empezó su comparecencia, que, por cierto, duró más de los 10 minutos que se tiene previsto para las preguntas de los periodistas. Eso también acarrea una sanción.

“Pido disculpas por este caso. Se nos fue el tiempo hablando un poquito con el grupo. Hablamos de los diferentes conceptos y de jalar todos la carreta. Lo importante es que el grupo está comprometido. Conversamos con los jugadores de buena manera, pero se nos fue el tiempo”, explicó Villatoro.

De acuerdo con Amarini, no hubo regaños ni increpó a los futbolistas luego del trago amargo.

“La molestia fue porque no fuimos serios en el primer tiempo, donde fuimos superados por el rival. Con dos goles en contra es difícil empatar. En la segunda parte, pese al esfuerzo, la parte física nos pasó factura”, explicó Villatoro.