Saprissa ya se metió en zona de peligro: olvidó ganar antes de enfrentar a Guadalupe

Celebrar, sonreír y disfrutar ante una victoria es algo que empieza a hacérsele añejo al Deportivo Saprissa. Ariel Rodríguez habló del mal que los aqueja.

Hace 20 días que los morados no saben lo que es saborear las mieles del triunfo y, desde ese momento, cuando en casa golearon 4-0 a Sporting, han disputado tres juegos más, con balance de dos derrotas y un empate.

Claro, cualquiera puede decir que eso no es nada, son tres encuentros, pero si se ven con lupa, una de las caídas fue el clásico contra Alajuelense y a ningún morado le gusta perder contra su archirrival, menos en casa y tras cuatro años y cuatro meses sin perder como local.

El empate fue ante Motagua, en la Copa Centroamericana de la Concacaf, y representó la eliminación del equipo una vez más del plano internacional.

La última derrota, el miércoles anterior, fue de visita frente a Puntarenas, con un Saprissa que dio pena, sobre todo en el primer tiempo.

Pero hilando un poco más delgado, los tibaseños solo registran un triunfo en los últimos siete partidos; cuidado y sufren de amnesia y se les olvidó cómo ganar.

En esos siete juegos, registró cuatro derrotas, contra Puntarenas, Alajuelense, el CAI de Panamá y Cartaginés. Sumó dos empates, ante Motagua y Liberia, y solo un triunfo, frente a Sporting, colero del campeonato con cuatro puntos.

“Tenemos que dar la cara, no es el mejor momento de nosotros, no es el Saprissa que queremos y estamos tristes. No estamos tan lejos, pero tampoco tan cerca de lo que queremos y debemos redoblar esfuerzos. No podemos perder por detalles nuestros”, dijo David Guzmán luego de perder 3-1 contra Puntarenas.

“No es fácil para todos y tenemos que ayudarnos más y trabajar fuerte, cerrar las filas y trabajar el doble para que las cosas salgan de la mejor manera”, señaló Guzmán.

El Deportivo Saprissa está en una situación complicada y los aficionados necesitan que todos los jugadores levanten la mano. (Albert Marín/Albert Marín)

El siguiente reto para los morados es Guadalupe, equipo al que reciben el próximo domingo a las 11 a.m.

El desafío no parece complicado para los saprissistas, sobre todo porque los josefinos son penúltimos con cinco puntos y suman tres derrotas consecutivas, la última en casa, el jueves contra San Carlos, 2-3.

Pero pase lo que pase con Saprissa en la cancha, no es de extrañar, menos de asustarse, en un equipo donde el rendimiento individual de algunos jugadores está lejos de su mejor versión, la que exhibieron en torneos anteriores. Algunas lesiones han pasado factura, pero el grueso del plantel no ha levantado la mano para marcar diferencia en los momentos complicados de la campaña.

