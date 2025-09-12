Ariel Rodríguez identifica el mal de Saprissa: ¿Serán capaces de resolverlo?

Tras once días sin jugar, del Deportivo Saprissa, sus aficionados, o probablemente la mayoría, esperaban que mostrara otra imagen. Eso no se dio y Vladimir Quesada, técnico del plantel, dijo que el camerino vive un luto.

Los morados perdieron el clásico y, tras un receso, volvieron a perder el miércoles pasado de visita contra Puntarenas, presentando un nivel más bajo del que exhibieron contra la Liga.

En el primer tiempo, el cuadro tibaseño, cargado de hombres con corte defensivo —seis en total—, no jugó a nada.

Antes del compromiso, Marco Herrera, asistente de Vladimir Quesada, dijo que no iban a ser defensivos, pero debían protegerse bien para llegar a la ofensiva. En esa idea de resguardarse bien, en la defensa salieron Samir Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine y Ryan Bolaños, a quien, por cierto, los porteños lo sacaron a pasear por la calle de la amargura.

Con ellos, más doble contención, Óscar Duarte y Gerald Taylor, Saprissa quiso aplicar candado, apoderarse de la pelota y después atacar. Nada de eso salió, y más bien desde el minuto 19 estaban con el marcador en contra, tras el gol de penal de Wilber Rentería, luego de un grueso error entre Kendall Waston y Esteban Alvarado.

¿Qué le pasa a Saprissa?, se preguntará más de uno. Tras el partido, Ariel Rodríguez dijo qué sucede; el problema es por qué no han podido resolverlo.

“Creo que nos falta crear un poco más. Al final, considero que si nosotros no creamos va a ser muy difícil, pero son cosas que hay que trabajar, como lo hacemos día a día. Tenemos que tener más carácter, más personalidad y pedir la bola”, dijo Ariel en el terreno de juego tras perder 3-1.

Para el delantero, en estos momentos es cuando tienen que salir y levantar la cabeza.

“Cuando todo son victorias, es muy bonito estar ahí”, indicó Ariel Rodríguez.

Óscar Duarte expresó un criterio similar al de Ariel, aunque no fue específico en qué fallan; si en la creación de juego a la ofensiva, en no tener alguien que selle la jugada final y anote, o ambas.

“Está claro, no estamos haciendo las cosas bien, no vamos a engañar a nadie. Las cosas no nos están saliendo y todos los que estamos aquí somos responsables de lo que pasa con este equipo. Debemos poner las barbas en remojo, porque lo que hacemos no nos alcanza”, resaltó Duarte.

Nada hacen los jugadores del Deportivo Saprissa con decir que deben mejorar, es hora de que lo demuestren en la cancha. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Hablar es sencillo, cambiarlo es complicado, y eso Duarte lo tiene muy claro. Añadió que deben pasar de las palabras a los hechos.

“La situación que pasamos no es fácil para ninguno, y en eso tenemos que ser conscientes de que, si queremos salir de esto, debemos dar algo más. Poner mucha atención, y no es solo hablar, decir ante los medios que vamos a cambiar, porque siempre decimos lo mismo y lo que hay que hacer es demostrarlo en la cancha”, sentenció el defensa, quien contra Puntarenas tuvo su primer encuentro del campeonato, debido a que estuvo lesionado y pasó varios meses en recuperación.

A Saprissa, quizá el consuelo que le queda es que el domingo juega en su casa, donde en tres compromisos disputados en el torneo ganó dos y perdió uno, precisamente el clásico contra la Liga.

Además, recibe a Guadalupe, que en los tres partidos disputados fuera de su campo los saldó con derrota contra Sporting, Pérez Zeledón y Alajuelense; recibió siete goles y no anotó ninguno.

