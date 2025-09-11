Puro Deporte

¿Qué tan amarrado está Saprissa y cuánto tiempo de contrato les queda a sus jugadores?

Erick Lonis dijo que los contratos largos es una camisa de fuerza para el club

Por Milton Montenegro

Erick Lonis, integrante de la comisión deportiva de Saprissa, lo dijo sin tapujos: “Uno ha tratado de buscar la forma de hacer esos cambios, pero no es tan fácil, porque golpea las finanzas de la institución. Estamos, en cierta forma, con una camisa de fuerza para hacer esas variantes”, dijo Lonis en Puntarenas, luego de la derrota de su equipo 3-1 frente a los chuchequeros.








