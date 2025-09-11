¿Qué tan amarrado está Saprissa y cuánto tiempo de contrato les queda a sus jugadores?

La Nación consultó Transfermarkt, página especializada en fichajes, estadísticas y valores de mercado a nivel mundial, para establecer cómo están los contratos de los futbolistas morados. Además, se recopiló información que el propio club ha brindado cuando anunció la contratación o renovación de alguna figura.
Los que tienen contrato de mayor duración, hasta diciembre de 2028, son Kenay Myrie, Samir Taylor, Dax Palmer y Sebastián Acuña. También concluye en 2028, pero a mediados de año, Jefferson Brenes.
Con los jóvenes, Lonis dijo que hicieron la operación “blindaje”: mejorarles algunas condiciones, extenderles el contrato y fijarlos a un precio más alto.
Para el final de junio de 2027, finalizan su ligamen con el club Esteban Alvarado, Abraham Madriz, Óscar Duarte, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora y Marcos Escoe.
En 2026 terminan Fidel Escobar, Gerson Torres, Orlando Sinclair y Nicolás Delgadillo en diciembre de ese año.
El arquero Isaac Alfaro, Gerald Taylor, Kenneth González, Marvin Loría, Deyver Vega, Warren Madrigal, Newton Williams, Ariel Rodríguez, Gustavo Herrera y Mauricio Villalobos finalizan en junio de 2026.
Este año, al 31 de diciembre, concluyen Ryan Bolaños, David Guzmán y Mariano Torres.
Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.
