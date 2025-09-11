¿Qué tan amarrado está Saprissa y cuánto tiempo de contrato les queda a sus jugadores?

Erick Lonis, integrante de la comisión deportiva de Saprissa, lo dijo sin tapujos: “Uno ha tratado de buscar la forma de hacer esos cambios, pero no es tan fácil, porque golpea las finanzas de la institución. Estamos, en cierta forma, con una camisa de fuerza para hacer esas variantes”, dijo Lonis en Puntarenas, luego de la derrota de su equipo 3-1 frente a los chuchequeros.

Para Erick, los contratos son un tema que tiene amarrado al club, porque para desprenderse de algunos futbolistas deben pagarles uno o hasta dos años de contrato.

“Desgraciadamente, hay una situación contractual que hay que respetar”, opinó Lonis.

Pero, ¿qué tan amarrado está Saprissa? ¿En realidad está metido en una camisa de fuerza en el tema contractual con todos sus futbolistas o con la mayoría de ellos?

La Nación consultó Transfermarkt, página especializada en fichajes, estadísticas y valores de mercado a nivel mundial, para establecer cómo están los contratos de los futbolistas morados. Además, se recopiló información que el propio club ha brindado cuando anunció la contratación o renovación de alguna figura.

Los que tienen contrato de mayor duración, hasta diciembre de 2028, son Kenay Myrie, Samir Taylor, Dax Palmer y Sebastián Acuña. También concluye en 2028, pero a mediados de año, Jefferson Brenes.

Con los jóvenes, Lonis dijo que hicieron la operación “blindaje”: mejorarles algunas condiciones, extenderles el contrato y fijarlos a un precio más alto.

Para el final de junio de 2027, finalizan su ligamen con el club Esteban Alvarado, Abraham Madriz, Óscar Duarte, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora y Marcos Escoe.

En 2026 terminan Fidel Escobar, Gerson Torres, Orlando Sinclair y Nicolás Delgadillo en diciembre de ese año.

El arquero Isaac Alfaro, Gerald Taylor, Kenneth González, Marvin Loría, Deyver Vega, Warren Madrigal, Newton Williams, Ariel Rodríguez, Gustavo Herrera y Mauricio Villalobos finalizan en junio de 2026.

Este año, al 31 de diciembre, concluyen Ryan Bolaños, David Guzmán y Mariano Torres.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, termina contrato el 31 de diciembre de este año. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La página SapriAnalytics en su cuenta en X, publicó cuándo vencen los contratos de los jugadores del Deportivo Saprissa. En color verde los que terminan a largo plazo, amarillo a mediano y rojo a corto plazo. (Cuenta X de SapriAnalytics/Cuenta X de SapriAnalytics)

