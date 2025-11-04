Saprissa y David Guzmán dan la noticia que muchos aficionados estaban esperando

David Guzmán posa junto a trofeos del Deportivo Saprissa. El volante de contención renovó por un año con los morados.

El volante David Guzmán seguirá siendo jugador del Deportivo Saprissa por un año más.

A Guzmán se le vence contrato en diciembre próximo y se mantenía en conversaciones con el club para definir qué ocurriría en el 2026. Las dos partes habían manifestado públicamente interés en que el jugador de 35 años continuara vinculado al equipo donde ha disputado la mayor parte de su carrera, y el único con el que jugó en Costa Rica.

"Con 461 partidos disputados en todas las competiciones, Guzmán es actualmente el jugador con mayor cantidad de compromisos de la planilla morada y, en el fútbol nacional, únicamente ha vestido la camiseta del equipo de sus amores.

LEA MÁS: ¿Por qué los jugadores de Saprissa ‘huyeron’ a toda prisa del Colleya Fonseca?

"Su identidad, liderazgo y ADN saprissista lo han llevado a construir una exitosa carrera defendiendo la Morada, estando hoy a un título de convertirse en el futbolista con más campeonatos en la historia del club. Actualmente contabiliza 11 trofeos, igualando al histórico Édgar Marín", señala un comunicado difundido por el club la noche de este lunes 3 de noviembre.

Guzmán forma parte de la histórica generación que obtuvo el cuarto lugar en el Mundial Sub-20 de Egipto 2009 y también disputó el Mundial Mayor de Rusia 2018.

Saprissa anunció a finales de la semana pasada que también renovará a otro jugador de gran trayectoria y símbolo del club, Mariano Torres, quien extenderá su vínculo con los morados por seis meses; es decir, el Torneo Clausura 2026.