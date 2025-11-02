Erick Lonis revela por qué está contento con varios jugadores de Saprissa﻿

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, estaba en el Estadio Colleya Fonseca y observó a Gustavo Herrera anotar su primer gol con los morados.

“Tal vez para mí ese gol sí fue algo especial, por la edad de él, es un muchacho muy joven”, dijo Lonis cuando La Nación le consultó si el tanto de Gustavo significaba algo para él.

El excapitán morado es uno de los defensores del juego de Gustavo, a quien han criticado por la falta de gol, pero Erick ha resaltado su esfuerzo, el juego a los espacios y la insistencia en pedir el balón, que sus compañeros lo busquen.

“El fútbol es generoso con la gente que trabaja bien y me refiero al cuerpo técnico, al equipo y a los muchachos, quienes han acuerpado a sus compañeros en el momento que más lo necesitan. Fue bonito, ojalá sea el inicio de una etapa donde Gustavo juegue más tranquilo, menos presionado”, destacó Lonis.

Erick añadió que al joven canalero de 19 años le ve muchas ganas y deseos de anotar cada vez que tiene el balón en los pies.

“Eso es bueno, esas ganas que tiene de anotar. Ese comportamiento yo se lo veía a jugadores como Álvaro Saborío, quienes tenían esa presión y esas ganas, y es bueno tener muchachos así, y hay que saberlo canalizar”, señaló Erick.

Lonis está contento con Gustavo, pero no solo con él, sino con varias figuras del plantel.

“También rescato el equipo, los compañeros y cómo lo respaldaron. Rescato eso porque hace que los equipos sean más fuertes. Uno siempre quiere que a los jóvenes les vaya bien y me alegro cuando a los jugadores que no han estado en buen momento, o están retomando su nivel, les va bien”, expresó Lonis.

Erick Lonis destacó la entrega y compromiso de Óscar Duarte. "Cada vez que juega lo hace bien", dijo Lonis. (Jose Cordero/José Cordero)

El excapitán saprissista dio nombres de los jugadores que lo tienen feliz por su desempeño en la cancha.“Estoy muy contento también por Duarte (Óscar), no solo por el gol, sino porque cada vez que le toca jugar lo hace bien, y eso me satisface. También estoy contento por Jefferson (Brenes), quien está volviendo a tomar su nivel y el equipo lo necesita. Por supuesto que hay un sentimiento especial por Gustavo, por el hecho de ser tan joven, le ha costado tanto y, me parece a mí, se le ha cobrado doble”, resaltó Lonis.

Erick no olvidó a Sebastián Acuña; para él, entró muy bien como relevo frente a los guadalupanos.

“Resalto el esfuerzo de todos y me gusta lo de Warren (Madrigal), me gusta cuando retoman su nivel y estoy contento por todos ellos”, expresó Erick Lonis.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.