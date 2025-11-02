¿Por qué los jugadores de Saprissa ‘huyeron’ a toda prisa del Colleya Fonseca?

En la zona mixta del Estadio Colleya Fonseca, la prensa esperaba a los jugadores. Como es normal, después de cada partido, unos cinco futbolistas de cada equipo atienden a los medios de comunicación.

Pero al terminar el compromiso que Guadalupe perdió en casa 1-3 contra Saprissa, los morados, si acaso, atendieron unos cinco minutos y se fueron bastante apurados.

Los tibaseños querían partir del Colleya Fonseca; los futbolistas subieron al autobús y rápidamente se marcharon del estadio

¿Qué pasó? ¿Por qué la prisa? Se dio a conocer que el vestuario de los morados no reunía las condiciones para que los jugadores se cambiaran. La causa principal es que, supuestamente, no había agua y los morados no pudieron bañarse; debieron trasladarse al Estadio Ricardo Saprissa.

Sin embargo, ante consulta de La Nación, Robert Garbanzo, gerente de Guadalupe, manifestó que eso no fue así.

“Para nadie es un secreto que aquí siempre hay un faltante de agua en las noches; llega poca, pero no es que no había del todo. Sí había agua. Lo que pasa es que algunos tenían sus carros en el estadio Saprissa y se iban a cambiar ahí rápido o algo así”, comentó Robert Garbanzo.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, resaltó que no fue un inconveniente para lamentar o para plantear alguna queja.

“No sé exactamente cuáles fueron las causas de lo sucedido, pero esas cosas se pueden resolver. La dirigencia de Guadalupe me parece que es gente muy profesional y responsable, y van a tomar las medidas pertinentes”, dijo Erick.Lonis.

El Deportivo Saprissa derrotó 1-3 a Guadalupe; en una jugada del partido, Kenay Myrie intentó superar a Brandon Bonilla (Jose Cordero/José Cordero)

Erick Lonis destacó el buen trato de la dirigencia de Guadalupe.

“En lo personal, nos atendieron muy bien, tanto personeros de la Municipalidad como de Guadalupe, y por un hecho así uno no puede desmeritar la labor de un club o de una Municipalidad, en este caso”, señaló Lonis.

Erick Lonis insistió en que no se presentó un gran inconveniente.

“Estábamos muy cerca de nuestra casa y a nosotros nos ha pasado que ha habido algún fallo con la bomba, con el suministro del agua, y no creo que sea gran cosa”, expresó Lonis.

