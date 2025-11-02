Puro Deporte

Gustavo Herrera: el niño que juega como hombre y solo sueña con darle alegrías a Saprissa

El delantero morado anotó el primer gol y dijo que quiere muchos más

Por Milton Montenegro

Más de uno dijo que Gustavo Herrera, delantero panameño del Deportivo Saprissa, lloró como un niño al anotar su primer gol con los morados. Pero Gustavo es un niño: apenas tiene 19 años, solo que en la cancha se ha comportado como un verdadero hombre.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

