Gustavo Herrera llora al marcar su primer gol con Saprissa (video)

“Herrera, Herrera”, coreó la afición en el Estadio Colleya Fonseca, luego de que el panameño Gustavo Herrera, marcó su primer gol con Saprissa, su primer tanto como profesional.
“Herrera, Herrera”, coreó la afición en el Estadio Colleya Fonseca, luego de que el panameño Gustavo Herrera, marcó su primer gol con Saprissa, su primer tanto como profesional.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.