Gustavo Herrera llora al marcar su primer gol con Saprissa (video)

“Herrera, Herrera”, coreó la afición en el Estadio Colleya Fonseca, luego de que el panameño Gustavo Herrera, marcó su primer gol con Saprissa, su primer tanto como profesional.

Fue al minuto 81, cuando Herrera desvió con el pecho la pelota y la envió al fondo del marco de Rodiney Leal, arquero de Guadalupe.

Fue el 1-3 y Gustavo sonrío, luego se cubrió el rostro con la camiseta, y ahí lloró. Mariano también sonrió y le pidió a sus compañeros que abrazaran, que respaldaran a Herrera.

⏰ 82’ Gol de Gustavo Herrera y Saprissa sentencia el juego ante Guadalupe. pic.twitter.com/sFBpZEV9E4 — FUTV (@FUTVCR) November 2, 2025

Fue una celebración enorme, un desahogo para Gustavo, quien se quitó una loza muy pesada al anotar.

