Actualidad morada

Vladimir Quesada revela las claves del triunfo de Saprissa y la emoción por el gol de Gustavo Herrera

El técnico aseguró que luchan por clasificar y terminar en el primer lugar

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, se acordó de Carlos Watson y hasta de las “fuerzas de búfalo”, para resaltar no solo la victoria de su equipo de visita 1-3 contra Guadalupe, sino también, el primer gol de Gustavo Herrera con el equipo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaVladimir Quesada
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.