Saprissa vuelve a perder y los memes vuelven a darle duro

Saprissa continúa dando tumbos en el Torneo de Apertura 2025, luego de consumar su fracaso en la Copa Centroamericana. Como suele suceder en estos casos, tras la derrota ante Puntarenas los memes aparecieron en las redes sociales.

Muchos aficionados hicieron similitudes entre el mal momento que atraviesa el Saprissa y la desilusión que provocó la Selección Nacional el pasado martes, cuando no pudo pasar de un gris empate en casa ante Haití, después de ir ganando 2-0.

Además, se pronunció la famosa cuenta de San Marino, los supuestos “hinchas” de ese pequeño país europeo que ya tienen bien mapeado el fútbol costarricense y hacen fiesta con las derrotas de los morados.

También apareció la célebre puerta de TDMás, donde suelen desfilar los entrenadores en peligro de perder su puesto. Pero en este caso no fue el técnico morado Vladimir Quesada, que apenas viene llegando porque lo nombraron hace menos de un mes.

Fue el propio Monstruo el protagonista de la imagen, con un detalle que muchos aficionados ya están comentando: en el partido en casa, el próximo domingo, se realizará la ya tradicional carrera de botargas (mascotas de empresas), durante el encuentro ante Guadalupe.

A como anda este Saprissa, posiblemente esa carrera sea la mejor forma de convocar a la afición, porque lo que se ve en la cancha no agrada mucho a los seguidores del club tibaseño.

Así que no todo está perdido. Falta que el Monstruo pierda la carrera de botargas el domingo.