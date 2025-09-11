Puro Deporte

Saprissa vuelve a perder y los memes vuelven a darle duro

Saprissa sigue sin levantar y las redes sociales no perdonan a los morados

Por Milton Montenegro

Saprissa continúa dando tumbos en el Torneo de Apertura 2025, luego de consumar su fracaso en la Copa Centroamericana. Como suele suceder en estos casos, tras la derrota ante Puntarenas los memes aparecieron en las redes sociales.








