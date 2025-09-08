Saprissa se viraliza imitando el entrenamiento de Rocky: descubra el motivo

El Deportivo Saprissa hizo una publicación en sus redes sociales que llamó la atención de más de uno.

Al mejor estilo de Rocky, el famoso boxeador, y con su música de fondo, los morados dieron a conocer cómo se preparan para un evento importante.

El protagonista no es otro que el “Monstruo”, la mascota del equipo, que entrena fuerte al mejor estilo del “Garañón Italiano”.

Así como Rocky corrió por las calles de Filadelfia, el “Monstruo” lo hizo en las calles del cantón de Tibás y, al igual que el boxeador, subió las escaleras del Estadio Ricardo Saprissa, mientras que Rocky lo hizo en las del Museo de Arte de Filadelfia.

En efecto, es cine 🚬



🇨🇷 Entradas pronto en https://t.co/wSMrhz8Tvr pic.twitter.com/6J8VnDXT7o — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) September 8, 2025

Es la escena imborrable para todos, la que traspasó la pantalla y se convirtió en un ícono pop, en un hábito más de la vida moderna: la subida a las escalinatas. Una marca registrada.

Saprissa la recreó a su manera, a su estilo, para dar a conocer que la mascota del club se prepara con todo para la próxima carrera de botargas (mascotas de empresas), que se efectuará el próximo domingo en el estadio morado.

En la película del famoso boxeador, la primera vez que Rocky intenta subir las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia llega con lentitud a la cima, casi sin aire, arrastrándose, con dolor en el bazo. Luego, ya pleno físicamente, al llegar a la plataforma comienza a dar pequeños saltos con los brazos levantados en gesto triunfal.

Con el “Monstruo” fue todo lo contrario: subió las escaleras del estadio a buen ritmo, sin muestras de dolor o cansancio, dejándole claro a sus rivales de la carrera de botargas que está en plenitud. Quizá Marcelo Tulbovitz hizo magia con él y físicamente lo puso en su mejor forma.