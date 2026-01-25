Saprissa vs. Cartaginés: el juego que nadie se quiere perder y que solo verá en este canal

Es un partido para frotarse las manos, compromiso que, sobre el papel, tiene tintes de juegazo. Saprissa recibe a las 6 p.m. a Cartaginés, que llega invicto, con paso perfecto, tras sumar tres victorias en la misma cantidad de encuentros.

Los brumosos se deshicieron de Guadalupe, Puntarenas y Alajuelense, y ahora apuntan a los morados, en choque que usted podrá ver por la señal de FUTV.

Saprissa quiere escalar Copiado!

Tras un mal inicio, Saprissa se reencontró con la victoria al derrotar de visita, el jueves pasado, 0-1 a Sporting y necesita los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones, “para meterse en zona de clasificación”, dijo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa.

Vuelve Mariano Torres Copiado!

Todo indica que Vladimir hará al menos un cambio en la formación respecto a lo que presentó contra Sporting, porque regresa Mariano Torres. El capitán se perdió los últimos dos juegos por estar suspendido, luego de ser expulsado en la primera fecha del certamen. El jueves anterior, Saprissa alineó con: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Sebastián Acuña, Alberth Barahona, David Guzmán, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Ariel Rodríguez. En caso de que Mariano ingrese desde el inicio ante los brumosos, Alberth Barahona podría cederle su lugar.

Ganar o ganar Copiado!

“Queremos ganar el domingo porque somos Saprissa y porque esa es la historia, la cultura y filosofía deportiva de este club. Me centro en que tenemos que ganar e independientemente de cuál sea nuestra posición o situación, Saprissa siempre busca ganar los partidos, ya sea de local o de visita”, aseguró Vladimir Quesada el viernes anterior, previo al encuentro de este domingo.

Ausente Copiado!

Cartaginés no contará con Amarini Villatoro, técnico guatemalteco, quien fue expulsado ante la Liga y esta tarde deberá estar en las gradas.

“Estamos tranquilos, siempre manejamos la frase de que no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Hemos iniciado bien, pero esto debe reflejarse partido a partido. Vamos paso a paso y sabemos que tenemos una prueba difícil por delante”, señaló el estratega.

La misma idea Copiado!

El entrenador chapín valoró la propuesta futbolística que ha mostrado su equipo y aseguró que no cambiarán su idea. “Nuestra propuesta ha sido muy buena, estamos con mucha confianza y vamos con la misma intención a este partido. Saprissa va a exigirnos al máximo y debemos estar preparados”, explicó Villatoro.

Acabar una racha Copiado!

Cartaginés inició con el acelerador hasta el fondo y, en el Ricardo Saprissa, buscará acabar con una racha que ya tiene cuatro años: desde el 22 de enero del 2022 no gana en el campo morado. Cartaginés ha visitado nueve veces el campo tibaseño y no ha ganado; de los últimos tres juegos en el Saprissa, dos terminaron con marcador 2-1 a favor de los morados y uno 1-1.

El árbitro Copiado!

El partido será dirigido por Keylor Herrera, quien estará asistido por Félix Quesada y Jeriel Valverde. Hubert Rosales será el secretario arbitral, mientras que Steven Madrigal será el árbitro VAR y Rigo Prendas el AVAR.

Keylor Herrera vuelve a dirigir otro juego entre el Deportivo Saprissa y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.