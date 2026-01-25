Con Mariano Torres en la alineación, así sale Saprissa contra Cartaginés

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, está de regreso y saldrá como titular en el juego de esta noche de los morados contra Cartaginés.

Mariano, quien fue expulsado en la primera fecha del torneo ante Puntarenas, debió cumplir con dos compromisos de sanción y frente a los brumosos vuelve al once estelar.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, definió la siguiente alineación para enfrentar a Cartaginés: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Sebastián Acuña, Mariano Torres, David Guzmán, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Orlando Sinclair.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, regresó a la formación estelar de los morados. (Rafael Pacheco Granados)

