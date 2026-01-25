Con Mariano Torres en la alineación, así sale Saprissa contra Cartaginés

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, está de regreso y saldrá como titular en el juego de esta noche de los morados contra Cartaginés.
