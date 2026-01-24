Ricardo Blanco vive un sueño y disfruta jugar en Saprissa, incluso hasta de extremo

Las palabras le salen del alma, las siente y se llena de satisfacción; disfruta cada minuto que le dan en la cancha.

Es como un niño que ama la pelota. Ricardo Blanco, lateral del Deportivo Saprissa, se emociona si de jugar se trata; no le interesa si le dan un minuto, medio tiempo, el partido completo o si lo alinean hasta de extremo, como le sucedió en el encuentro del jueves anterior, que los morados ganaron de visita 0-1 contra Sporting.

Gerald Taylor fue el lateral por la derecha, puesto natural de Ricardo, quien ingresó al minuto 70 en lugar de Bancy Hernández, y Vladimir Quesada, técnico morado, ubicó a Blanco como extremo por la derecha.

“Donde me ocupen voy a aportar mi granito de arena. Siempre disfruto, es un sueño volver a jugar al fútbol, lo disfruto al máximo”, dijo Ricardo Blanco, tras el compromiso contra los albinegros.

En el primer juego del certamen, Blanco jugó como lateral, no apareció en el segundo encuentro y se llegó a decir que recayó de su lesión, noticia que el departamento de prensa de Saprissa desmintió.

Para Ricardo, estar en los terrenos de juego no ha sido nada sencillo, tras pasar por ocho operaciones y más de dos años sin jugar.

Cuando Saprissa ganó el título 38, en mayo del 2023, Blanco comenzó su calvario con las constantes visitas al quirófano.

Fueron 879 días de desesperación, de cuestionarse, incluso de pensar en el retiro; pero al final prevaleció el deseo de nunca rendirse, lo que lo trajo de vuelta a la Máxima Categoría.

El 26 de octubre del año pasado, Ricardo volvió a disputar unos minutos como futbolista de Saprissa; lo hizo en duelo contra Puntarenas.

El lateral entró de cambio al minuto 86 por Kenay Myrie, en la victoria 2-1 ante los chuchequeros, y sumó sus primeros minutos desde el 29 de mayo del 2023, cuando Saprissa ganó su título 38.

Ahora el tiempo parece estar de su lado; Ricardo juega más tiempo y se siente muy bien.

“Cuando entro a la cancha lo hago con mucha confianza porque sé que estoy preparado al 200%, me entreno al máximo, me cuido y cada minuto lo aprovecho como si fuera el último, porque el día de mañana no sabemos qué va a pasar. Me preparo y lo disfruto”, comentó Ricardo Blanco.

Blanco recordó esos instantes, tras cada cirugía, en los que no podía entrenar y debía cuidarse para no aumentar de peso.

“La verdad hacía de todo. Si estaba acostado viendo televisión, tenía que hacer algo. Me cuidé mucho con las comidas; a veces mi esposa y mi hija querían comer algo rico y yo daba un paso al costado. Hoy día vuelvo a ver al cielo y le doy gracias a Dios por ese valor de decir que no en ese momento y que el premio se ve reflejado ahora, que me adapté fácil al equipo, a los entrenamientos; no me costó mucho, no tuve que perder peso, no tuve que recuperar músculo”, resaltó Ricardo Blanco.

“Donde me ocupen voy a aportar mi granito de arena. Siempre disfruto, es un sueño volver a jugar al fútbol", dijo Ricardo Blanco, quien en el último juego de los morados, ingresó de cambio como extremo por la derecha. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El lateral expresó que regresar a las canchas no ha sido complicado, tampoco tomar el ritmo en las prácticas y los partidos.

“Un entrenador me dijo: a como usted entrena, usted juega, y en los entrenos me entrego al 200%, salía ahogado, exhausto, y decía que debía prepararme de la mejor manera, porque si me toca jugar, no desentonar. Tenemos que ser profesionales y prepararnos al máximo. Estoy de lleno y feliz de disfrutar día a día”, señaló Blanco.

Junto a su equipo, Blanco se prepara para medirse el domingo a las 6 p. m. a Cartaginés, duelo durísimo para los morados, porque los brumosos están invictos con tres triunfos seguidos.

“Nos han criticado, pero la crítica es parte del fútbol y debemos aceptarlas. Ya ganamos, pero hay que mejorar, no podemos decir que somos los mejores y ahora tenemos un rival directo en nuestra casa. Un adversario complicado y que viene jugando bien”, dijo Ricardo.

Más allá de la victoria del jueves pasado, Ricardo Blanco destacó la entrega del plantel morado; por eso cree que “el margen de mejora va a ser mucho más fácil”.

