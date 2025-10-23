Saprissa tendrá un nuevo estadio: esto dice Juan Carlos Rojas

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, tiene un sueño que, al dejar su cargo, no verá hecho realidad.

Hace ocho meses, Rojas, quien saldrá de la institución al terminar diciembre, se refirió a ese gran anhelo: el nuevo estadio de los morados.

“Mi sueño es tener un estadio nuevo en Tibás, ahí mismo. Eso yo lo añoro y, si fuera a dejar mi último legado como presidente, es que quede un nuevo estadio Ricardo Saprissa en Tibás para los próximos 30 o 50 años. Para mí sería lo ideal”, dijo Juan Carlos Rojas en entrevista con Yashin Quesada, en su programa Encuentro Deportivo, en febrero de este año.

Pero la gran pregunta que se hacen los aficionados del club, y que La Nación le hizo a Rojas este miércoles, es si Saprissa llegará a tener un nuevo estadio.

“Es uno de mis sueños, e igual el sueño se puede cumplir, ojalá, tal vez yo no como presidente, pero sí como saprissista. Ojalá; eso, obviamente, no me toca a mí opinar ni saber si se puede dar o no. Creo que Saprissa es una institución que puede aspirar a eso, y financieramente sí puede valer la pena por el tamaño de la afición que tenemos y por dejar un gran legado. Ojalá se pueda dar, pero eso, como le digo, ya no está en mis manos”, destacó Juan Carlos Rojas.

Juan Carlos nunca se comprometió ni dio fecha alguna; siempre expresó que un nuevo estadio es un gran anhelo. Consideró que Tibás es un buen lugar para una obra nueva por el gran arraigo que hay de la comunidad con la institución. Pero es claro que dar el banderazo de salida para otro reducto es algo que no está en sus planes.

“Tengo grandes sueños para Saprissa, y ojalá se cumplan, como la ampliación del centro deportivo y el estadio; es la fe que tengo. Esto es algo que discutimos internamente entre los socios; eso requiere el fútbol moderno y un club como Saprissa”, indicó Rojas.

- A pocos meses de su salida, se dice que logró 11 títulos, pero que su gran deuda es en el plano internacional. ¿Es injusto que lo evalúen de esa forma?

- Yo tengo una filosofía: cada quien puede evaluarla como quiera. Estoy satisfecho y salgo con la frente en alto. Creo que se hicieron muchísimas cosas que, además, no solo son los títulos. A lo mejor pudieron haber sido menos cetros, e igual de orgulloso estaría por otro montón de cosas que tal vez son menos visibles, y Saprissa ha hecho. Creo que 11 títulos en los últimos 11 años… pucha, eso es bastante bueno y claramente es mejor que cualquier otro equipo, por mucho, durante esa misma época.

“Tuve el honor y el orgullo de ganar la copa 30; fue el primer equipo en Concacaf en lograr la copa 30 y después la 40, en ambos casos ante nuestro archirrival y cerrando en casa. Esos momentos nunca los olvidaré, más allá de que hubo instantes duros y difíciles, y errores que uno comete como todo en la vida. Salgo con la frente en alto y contento de lo vivido. Ojalá la mayoría de la gente y los aficionados sientan que uno aportó un grano de arena a esta gran institución.”

"Estoy satisfecho y salgo con la frente en alto. Creo que se hicieron muchísimas cosas", dijo Juan Carlos Rojas, quien en diciembre deja la presidencia del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué errores cometió y que hoy pueda decir: “eso lo hubiera corregido”?

- No soy de esos, de ponerme a ver los hipotéticos, qué hubiera pasado. De todo se aprende; si uno está contento donde uno está, todo lo demás confluyó y se conjugó para que uno esté donde se encuentra. A lo mejor, si en algún momento hubiera hecho algo diferente, tal vez otra cosa se hubiera dado de otra manera, y no me pongo a pensar eso. Es obvio que uno comete errores; uno aprende, especialmente al principio, cuando sabíamos poco de fútbol. Pero ahora yo no me pongo a ver para atrás.

