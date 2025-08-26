Saprissa lo confirma: Marcelo Tulbovitz regresa

La noticia era esperada por los seguidores del Deportivo Saprissa y el club no le dio más largas al asunto, el uruguayo Marcelo Tulbovitz regresa a su casa, el charrúa, vuelve a Saprissa.

Por medio de un video, donde se escucha a Marcelo en su trabajo como preparador físico, gritando y motivando a sus jugadores, el cuadro morado anunció el regreso de Tulbovitz.

“Hola saprissistas de todo el país, les comunico, les cuento que dentro de poco voy a estar en mi querida Costa Rica. Estoy muy agradecido con los múltiples mensajes de la afición. Agradecido también, con la comisión técnica por el respaldo y en pocos días estaré con todos ustedes. Estoy muy feliz de volver a Costa Rica y ami querido Saprissa”, dijo Marcelo.

Desde la semana pasada se empezó a escuchar, con fuerza, la posibilidad de que Tulbovitz volviera a Saprissa. La Nación conoció por una fuente cercana a la negociación, que las conversaciones estaban muy adelantadas, pero el fin de semana pasado, no habían llegado a un acuerdo, arreglo que al final los morados terminaron de confirmar.

Marcelo llegó a Saprissa en el 2003 y se quedó hasta el 2006. Regresó en el 2011 y estuvo un año para partir al Nacional de Uruguay.

Después de su primer paso por el club morado, continuó con la Selección Nacional, San Carlos, Universidad de Chile, diferentes clubes en México y alcanzó la cima con River Plate de Argentina.

También dirigió la preparación física en la selección de El Salvador y en la de Costa Rica. Fue campeón en diferentes países: en Uruguay con Nacional, Progreso y Defensor Sporting; en Chile con Universidad de Chile y en Costa Rica con Saprissa.

El charrúa llegó a River Plate de Argentina gracias a que coincidió con el técnico Marcelo Gallardo en Nacional de Uruguay, donde ambos fueron campeones. Después, el “Muñeco” lo invitó a formar parte de su cuerpo técnico a partir de enero de 2018.

“Los objetivos que tenemos por delante son importantes y a eso apuntamos. Estoy seguro de que todas las partes caminaremos por la misma vereda. Solo resta decir que en pocos días estaré con todos ustedes”, aseguró Marcelo, en el video que dio a conocer Saprissa, sobre su contratación.

Hace un año y cinco meses, el Deportivo Saprissa le hizo un homenaje a Marcelo Tulbovitz en el Estadio Ricardo Saprissa.

Marcelo es muy recordado por los saprissistas, por haber estado en el cuerpo técnico del equipo morado, que participó en el Mundial de Clubes del 2005, donde los tibaseños obtuvieron el tercer lugar.