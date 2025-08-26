Puro Deporte

Saprissa lo confirma: Marcelo Tulbovitz regresa

El cuadro morado dio a conocer que el uruguayo vuelve a la preparación física del equipo

Por Milton Montenegro

La noticia era esperada por los seguidores del Deportivo Saprissa y el club no le dio más largas al asunto, el uruguayo Marcelo Tulbovitz regresa a su casa, el charrúa, vuelve a Saprissa.








