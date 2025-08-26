Puro Deporte

Erick Lonis confirma otro refuerzo para Saprissa que alegrará a los aficionados

Los morados hacen ajustes con la presencia de un figurón de la institución

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa sigue con los movimientos y los cambios en el equipo. Primero se anunció la salida de Paulo César Wanchope y a Vladimir Quesada como su reemplazo y después la llegada de Marcelo Tulbovitz, como preparador físico del plantel.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

