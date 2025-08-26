Erick Lonis confirma otro refuerzo para Saprissa que alegrará a los aficionados

El Deportivo Saprissa sigue con los movimientos y los cambios en el equipo. Primero se anunció la salida de Paulo César Wanchope y a Vladimir Quesada como su reemplazo y después la llegada de Marcelo Tulbovitz, como preparador físico del plantel.

Pero las variantes no paran y un figurón de la institución, uno de los jugadores más queridos por los aficionados, regresa al camerino.

Claro, no lo hará como futbolista, sino como parte del cuerpo técnico.

“Hemos incorporado también a la parte futbolística a Christian Bolaños, que él ha estado ahí y es una persona muy inteligente y muy capaz”, dijo Lonis en el programa de radio 120 minutos.

Lonis, quien lidera la Comisión Deportiva del club, reveló que el exjugador ahora estará más cerca de los futbolistas y del cuerpo técnico.

Christian Bolaños regresa al vestuario del Deportivo Saprissa, ahora como asistente de Vladimir Quesada. (MAYELA LOPEZ)

“Estaba haciendo un gran trabajo en academia, pero queremos incorporar a alguien que esté más cerca de los jugadores, porque ya sabemos la capacidad que tiene. Está sacando licencia A y es un gran referente”, mencionó Lonis.

De esta forma, Vladimir Quesada tendrá a Christian Bolaños y Marco Herrera como asistentes y a Marcelo Tulbovitz en la preparación física.