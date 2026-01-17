Saprissa arremete contra el árbitro por comentario despectivo contra Mariano Torres

El Deportivo Saprissa no se quedó callado por la polémica que surgió en torno a Mariano Torres, capitán del equipo.

“Ya me tiene harto este argentinito”, dijo William Mattus, contra Mariano Torres y todo quedó grabado en el audio del videoarbitraje.

FUTV, por medio de su perfil de Facebook, compartió el análisis VAR del partido de Saprissa contra Puntarenas, donde Mattus se refirió en tono despectivo contra Mariano Torres. La situación se dio en el análisis de la jugada que terminó siendo pitada como penal para Puntarenas.

Saprissa publicó un comunicado de prensa con su posición oficial.

“El Deportivo Saprissa manifiesta su categórico rechazo ante cualquier expresión despectiva, discriminatoria o denigrante dirigida a jugadores, miembros del cuerpo técnico o funcionarios de la institución, independientemente de su origen, nacionalidad o cualquier otro rasgo personal”.

El capitán del Saprissa, Mariano Torres, recibió palabras pasadas de tono del ártbitro William Mattus.

En la información, el club tibaseño resaltó que ese tipo de expresiones son aún más graves tomando en cuenta que vienen de una persona con posición de autoridad como el árbitro central en cancha o quienes lo asisten en el VAR.

“Ante estos hechos, el Deportivo Saprissa hace un llamado a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), a UNAFUTy a la Comisión de Arbitraje para que actúen con el rigor que el caso amerita, en resguardo de la integridad y valores del fútbol nacional”.

Lo ocurrido con Mattus y su frase contra Mariano, quizá pasada de tono, se presentó mientras el réferi aguardaba durante la revisión de una posible falta de penal a favor de Puntarenas ante Saprissa, en el juego del martes por la noche.

